Nicuşor Dan s-a întâlnit la New York cu foşti ambasadori americani: „Parteneriatul România-SUA este o realizare durabilă”

Preşedintele Nicuşor Dan s-a întâlnit, la New York, cu foşti ambasadori americani, alături de care a discutat despre cooperarea în domeniul apărării, extinderea prezenţei economice a SUA în România şi consolidarea alianţei transatlantice.

Preşedintele Nicuşor Dan a avut o întâlnire cu foşti ambasadori ai Statelor Unite, la New YorK, el arătând că le-a mulţumit pentru contribuţia lor la promovarea României şi pentru eforturile depuse în vederea consolidării şi aprofundării relaţiilor noastre bilaterale. Potrivit şefului statului, parteneriatul România - SUA este o realizare durabilă, construită de-a lungul generaţiilor pe baze solide, pe care continuăm să le consolidăm şi astăzi.

„La New York, m-am întâlnit cu foşti ambasadori ai Statelor Unite, cărora le-am mulţumit pentru contribuţia lor la promovarea României şi pentru eforturile depuse în vederea consolidării şi aprofundării relaţiilor noastre bilaterale”, a scris preşedintele într-o postare pe platforma X.

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Şeful statului arată că „Parteneriatul România - SUA este o realizare durabilă, construită de-a lungul generaţiilor pe baze solide, pe care continuăm să le consolidăm şi astăzi”.

La întâlnire au participat, de asemenea, ambasadori ai SUA care au reprezentat Statele Unite în alte ţări europene şi în cadrul diverselor organizaţii multilaterale, precum şi reprezentanţi ai unor centre de reflecţie, toţi fiind prieteni ai României şi parteneri avizaţi, cu o înţelegere profundă a ţării noastre.

„Am discutat despre principalele noastre priorităţi: cooperarea în domeniul apărării, extinderea prezenţei economice a SUA în România şi consolidarea alianţei transatlantice”, mai spune preşedintele Nicuşor Dan.

Editor : M.I.