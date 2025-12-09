Live TV

Nicuşor Dan se întâlnește cu Emmanuel Macron, la Palatul Elysée

Data publicării:
dan macron
Nicușor Dan și Emmanuel Macron, la summitul NATO de la Haga. Sursa captură foto: NATO

Preşedintele Nicuşor Dan va avea, marţi, o întrevedere cu preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, la Palatul Elysée. Şeful statului se află într-o vizită oficială în Franţa. În cursul dimineţii, el va avea o întrevedere cu primarul Parisului, Anne Hidalgo.

Marţi, de la ora 9.30, Nicuşor Dan va avea o întâlnire cu reprezentanţi ai companiilor economice franceze, organizată de Mişcarea Întreprinderilor din Franţa (Medef).

De la ora 12.30, şeful statului va avea o întrevedere cu primarul Parisului, Anne Hidalgo, iar de la 13.30 va participa la inaugurarea aleii „Nicolae Titulescu” în Parcul Monceau din Paris.

Ulterior, la ora 14.00, Nicuşor Dan va avea o întrevedere cu preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, la Palatul Elysée. Tot marţi, de la ora 17.50, şeful statului va face o vizită la fabrica Thales.

Dan, aflat în vizită oficială în Franţa, a avut luni seară o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii româneşti.

El le-a transmis românilor că doreşte un dialog cât mai intens cu ei, pe teme economice, sociale şi academice din care toată lumea să aibă de câştigat.

Şeful statului a transmis un mesaj şi despre România, aşa cum o vede el: „Despre România vreau să vă spun că, în ciuda ştirilor şi a ...în fine...popor latin, pasiuni mari...dar, dincolo de asta, în opinia mea, România azi are maturitatea să se autoevalueze, să ştie ce poate, are o zonă privată foarte dinamică, are o administraţie care, într-o oarecare măsură, este de bună credinţă, dar, în orice caz, este mai matură şi începe să ştie ce vrea şi, faţă de unde riscam să fim anul trecut, cred că ne-am învăţat cu toţii lecţiile şi am început un proces destul de lung de reconciliere între administraţie şi societate”.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2025-12-07-3981
1
Rezultate oficiale alegeri București 2025. S-a încheiat numărătoarea voturilor. Ciprian...
Alegeri locale București 2025, pentru funcția de primar general.
2
Alegeri București 2025: Primarul Capitalei, decis de o treime din bucureștenii cu drept...
candidati alegeri primaria capitalei 2025
3
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Ciucu e pe primul loc, cu aproape 7 procente...
barajul paltinu a fost golit, femeie face poze
4
Apele Române a reacționat la imaginile apărute cu barajul Paltinu: „Nu există nicio...
traian basescu pe strada
5
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de...
Gigi Becali nu s-a ferit de cuvinte după ce Ciprian Ciucu a devenit primarul Capitalei
Digi Sport
Gigi Becali nu s-a ferit de cuvinte după ce Ciprian Ciucu a devenit primarul Capitalei
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
brigada-ucraina-Pokrovsk
Rusia înregistrează soldații uciși ca „dezertori” pentru a ascunde...
Nicușor Dan, în Le Monde, despre influența rusă în alegeri: E mai...
donald trump
Cum vede Donald Trump relațiile internaționale, conform strategiei de...
Forțele poloneze, alături de militari NATO, desfășoară exercițiile militare „Iron Defender” pe un poligon din Wierzbiny, lângă Orzysz, Polonia.
„Trăim vremuri periculoase”. Cum se pregătește Polonia pentru un...
Ultimele știri
Meta a primit acordul UE pentru reducerea datelor personale folosite în publicitate. Evită astfel amenzi uriașe
Ayatollahul a ieșit la cumpărături: Iranul caută să-și îmbunătățească dotările militare, iar China este principalul furnizor
„Americanul politicos”. Bruce, un voluntar pe frontul din Ucraina ia cu asalt tranșeele rusești: „În genunchi, vă rog”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Primele imagini cu drona prăbușită la Vaslui. Foto Captură video
Cazul dronei rusești care a survolat ore bune estul României. Nicușor Dan: „Nu aveam prea multe mijloace de apărare în acea zonă”
Screenshot 2025-11-29 125801
Ascensiunea AUR în sondaje, explicată de Nicușor Dan în Le Monde: „Vor o schimbare, oricare ar fi ea”
masina de lux
Patru persoane, între care administratorul unei firme din România, condamnate în Franţa pentru fraudă în afaceri cu mașini importate
CAESAR Howitzer
Croaţia a comandat 18 tunuri Caesar şi îşi va moderniza avioanele Rafale cu ajutorul Franţei
Nicușor Dan.
Nicușor Dan, către românii din Franța: Popor latin, pasiuni mari. România azi are autoritatea să se autoevalueze, să știe ce poate
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 8–14 decembrie 2025. O zodie are parte de tensiuni, altele descoperă succesul și se...
Cancan
Delia nu a mai cântat, scandalul a explodat! S-a semnalat și o dispariție misterioasă. Românii din Diaspora...
Fanatik.ro
Bani de concediu, acordați preferențial unor angajați ai Casei de Sănătate. Prejudiciu de sute de mii de lei...
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Proiectul grandios pe care Ciprian Ciucu vrea să îl facă în București. Edilul pare să se inspire din munca...
Adevărul
CTP a făcut bilanțul activității președintelui Nicușor Dan, la 200 de zile de la preluarea mandatului...
Playtech
Ce analize trebuie făcute obligatoriu la carnea de porc înainte de consum. Lista completă recomandată de...
Digi FM
Oana Roman, declarații despre fiica ei, care se confruntă cu probleme de sănătate înainte de Crăciun...
Digi Sport
Ionel Ganea a luat decizia, la 6 luni după ce copilul său de 2 ani a murit. Mesajul transmis de fostul...
Pro FM
Alina Sorescu, despre coșmarul trăit în căsnicia cu Alexandru Ciucu: „Eram prizonieră și nu credeam că mai...
Film Now
Michael Caine, premiu onorific la 92 de ani, la Red Sea Festival. Vin Diesel: Unul dintre cei mai buni actori...
Adevarul
Patru soldați ruși, condamnați la închisoare după ce au ucis un american care lupta alături de ei. L-au...
Newsweek
Se schimbă calculul vechimii în muncă la pensie în 2026. Casa de Pensii liniștește pensionarii
Digi FM
Un antrenor de fitness din Rusia a murit după un "maraton" de mâncare nesănătoasă. Ce a vrut să demonstreze...
Digi World
Ce se ascunde în spatele salutului însoțitorilor de bord. Fiecare pasager e atent analizat din mai multe...
Digi Animal World
Misterul câinilor „albaștri” de la Cernobîl, demontat de un om de știință. Explicația surprinzătoare nu are...
Film Now
Sylvester Stallone a stârnit îngrijorare după ce s-a ajutat de un baston, la o gală în Washington. Frumoasa...
UTV
Andra și Eva Măruță au emoționat publicul cu un duet surpriză. Cele două au interpretat melodia „Colindăm...