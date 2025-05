Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, vine în această seară la București și va avea o întâlnire informală cu președintele ales al României, Nicușor Dan, au declarat surse politice pentru Digi24. Întâlnirea nu are caracter oficial, întrucât acesta nu și-a preluat încă atribuțiile. După oprirea din Capitală, Roberta Metsola va merge la Timișoara, unde se va întâlni cu primarul Dominic Fritz și va primi Premiul Timișoara pentru Valori Europene, o distincție acordată personalităților care susțin activ principiile și proiectele europene.

Întâlnirea dintre Metsola și Nicușor Dan are loc într-un cadru neoficial, având în vedere că președintele ales al României nu a preluat încă funcția în mod oficial.

După oprirea de la București, aceasta va pleca spre Timișoara, unde este invitată să participe la un eveniment în cadrul căruia i se va decerna Premiul Timișoara pentru Valori Europene. Distincția, oferită de administrația locală, onorează personalități care promovează valorile europene în mod activ și susținut.

La Timișoara, Metsola se va întâlni cu primarul Dominic Fritz, cel care va înmâna premiul.

Între Nicușor Dan și Roberta Metsola a mai existat un schimb de mesaje după alegerile prezidențiale. Atunci, cei doi au avut o discuție telefonică, în care Metsola i-a transmis președintelui ales că a fost „o plăcere” să vorbească cu el și că „a fost emoționant să vadă toate steagurile europene fluturând în toată țara”. Oficialul european a mai spus că „poporul român poate să conteze pe Europa” și că acesta este mesajul pe care îl va transmite și în cadrul vizitei sale în România.

Întâlnirea de azi are loc într-un context în care relația cu instituțiile europene devine tot mai importantă pentru România. Țara noastră are de gestionat o perioadă complicată în ceea ce privește accesarea fondurilor europene, în condițiile în care reformele asumate avansează cu dificultate, iar gradul de absorbție este în continuare sub așteptări. Au existat inclusiv scenarii privind posibila suspendare a unor finanțări, iar consolidarea cooperării cu oficialii europeni va fi esențială în perioada următoare.

Editor : Ș.A.