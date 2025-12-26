Nicușor Dan a ales să-și petreacă Crăciunul alături de familie în județul Brașov. Președintele a vizitat și satul bunicilor săi, Ileni, unde a mers la muzeu împreună cu fiica sa.

„L-am întâmpinat pe domnul preşedinte Nicuşor Dan cu o colindă din satul nostru, la Muzeul din Ileni. Un moment simplu şi sincer, ca între oameni, acasă”, au scris localnicii din Ileni pe pagina de Facebook a comunităţii.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Localnicii din Ilieni au distribuit şi imagini de la sosirea preşedintelui la muzeu, fiind întâmpinat cu urătura: „Frunză verde de frifoi, preşedintele-i la noi!” Şeful statului a fost însoţit de fiica sa, cei doi fiind colindaţi de săteni.

„Seara de Crăciun a adus bucurie în Satul Ileni. Vizita domnului preşedinte Nicuşor Dan la Muzeul din Ileni ne-a emoţionat şi ne-a onorat. A fost o întoarcere acasă, ca fiu al satului, un moment care ne-a reamintit că legătura cu locurile natale rămâne vie, indiferent de drumurile vieţii”, au mai transmis localnicii.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Conform acestora, prezenţa preşedintelui „a fost un semn de apropiere, respect şi continuitate”.

„Vă mulţumim pentru că aţi revenit acasă şi pentru că purtaţi Ileniul cu dumneavoastră”, au mai transmis locuitorii din satul bunicilor preşedintelui.

Citește și:

Mesajul transmis de Nicușor Dan de Crăciun: „Împreună, să ne recăpătăm forța unei națiuni conștientă de identitatea sa”

Nicușor Dan, întâlnire la Paris cu Virginia Ruzici, dublă câștigătoare Roland Garros: „Una dintre cele mai mari sportive ale României”

Editor : A.M.G.