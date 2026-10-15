Nicuşor Dan şi premierul bulgar se întâlnesc astăzi cu Mark Rutte pentru a discuta despre securitatea la Marea Neagră

Preşedintele Nicuşor Dan şi premierul bulgar, Rumen Radev, se vor întâlni joi, la ora 14:30 (ora României), cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru discuţii privind securitatea la Marea Neagră, a anunţat Administraţia Prezidenţială.

Pe agenda întâlnirii trilaterale se vor afla şi incidentele recente provocate de drone, inclusiv cele care au vizat nave din perimetrul Mării Negre şi care ridică semne de îngrijorare privind deteriorarea situaţiei de securitate în regiune, precizează sursa citată.

Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare a intervenit, miercuri seara, pentru a ajuta o navă sub pavilion Insulele Comore, aflată în apropiere de Sulina, care a raportat un incendiu la bord. Potrivit liderului Sindicatului Liber a Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu, nava a fost ţinta unor atacuri în rada Sulina.

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a precizat că se fac verificări pentru a se stabilit dacă nava a fost lovită de o dronă.

„Am fost informaţi prin comunicaţiile radio ale acestei nave că a izbucnit un incendiu. A fost trimisă o navă înspre acolo pentru a o sprijini. În scurt timp au anunţat că incendiul a fost stins şi că nu au nevoie de sprijin şi că nici nu doresc să vină în port. Nava (trimisă în sprijin - n.r.) s-a întors pentru că nu mai există incendiu la bord şi nu există nici oameni în pericol, nici nava în pericol. Nava era goală, era în aşteptare în zona respectivă de mai multe zile. Dacă a fost lovită de dronă, dacă n-a fost lovită de dronă e o activitate care e în curs de desfăşurare pentru a se verifica aceste lucruri. Nu a fost văzută pe radarele MApN o dronă venind înspre această navă. Dincolo de aceste lucruri, e un element de o gravitate semnificativă atât timp cât în apele teritoriale româneşti apar astfel de incidente", a declarat Miruţă, miercuri seară, la Digi 24.

Editor : A.P.