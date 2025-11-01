Live TV

Video Nicuşor Dan spune că 100% se va căsători în viitorul apropiat: Gestul ăsta trebuie luat într-o perioadă de linişte şi reflecţie

Data publicării:
nicusor dan si mirabela grdinaru foto fb
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru. Foto: Facebook / Nicușor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit despre planurile sale de căsătorie, confirmând că 100% acest lucru se va întâmpla în viitorul apropiat. Deşi cariera i-a ocupat mult timp, şeful statului consideră că a venit momentul potrivit pentru această decizie personală, care trebuie luată cu multă reflecţie şi linişte.

Nicuşor Dan a confirmat oficial, într-un interviu pentru Cotidianul, că se va căsători în viitorul apropiat.

Întrebat ce crede că se va întâmpla mai repede – să fie suspendat din funcţie sau să se căsătorească, şeful statului a afirmat: Asta cu suspendarea din funcţie. Adevărat că mă străduiesc să respect toate obligaţiile. Ştiţi că, pentru orice lege pe care Parlamentul o aprobă, am un termen de 20 de zile pentru a o promulga. Am respectat cu sfinţenie toate aceste chestiuni procedurale, tocmai pentru a nu avea orice fel de discuţie”.

În legătură cu evenimentul personal – căsătoria, Nicuşor Dan a afirmat: Desigur că el se va întâmpla”. Şeful statului a precizat că acest lucru va avea loc 100%.

Întrebat de ce un bărbat care nu s-a căsătorit pănă la 50-55 de ani decide să facă acest pas, şeful statului a afirmat: Este o întrebare personală, deci o să răspund cu o anumită precauţie. Au fost multe… Eu cred că gestul ăsta trebuie luat într-o perioadă de linişte şi reflecţie a vieţii tale”.

„În toată perioada profesională au fost extrem de multe lucruri care s-au întâmplat”, a adăugat şeful statului.

Nicuşor Dan are 55 de ani. El are o relaţie de 20 de ani cu Mirabela Grădinaru, împreună cu care are doi copii -  o fetiţă de 9 ani şi un băiat de 3 ani - Aheea şi Antim.

El a povestit că i s-a propus să se căsătorească în campania electorală pentru alegerile prezidenţiale, dar a refuzat: Am spus nu. E o chestiune care ţine de familie. Se va întâmpla într-un moment de linişte pentru familie”. 

În repetate rânduri, Nicuşor Dan a afirmat că nunta va fi un eveniment personal, de familie. 

Citește și:

VIDEO Momente amuzante cu băiețelul lui Nicușor Dan la inaugurarea Catedralei Naționale. Mezinul președintelui a fost în centrul atenției

FOTO Președintele Nicușor Dan, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, la un eveniment cultural din Capitală

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Col Toma Marius Cezar
1
Schimbare în Jandarmeria București, a doua zi după amenda dată pentru Colectiv. Cine este...
vreme de toamna copac cu frunze ruginii
2
Meteorologii au revizuit estimările pentru următoarele săptămâni. Cum va fi vremea în...
factura la curent si bani
3
De la 1 noiembrie crește prețul la energie electrică și energie termică. Cum vor arăta...
ranca-transalipna
4
România are o nouă staţiune turistică de interes naţional. „Un loc de care orice român ar...
oana gheorghiu la sedinta de guvern, zambind
5
Scandal în coaliție pe salariul Oanei Gheorghiu. PSD: „Nu e caritate din suflet, e pe...
S-a terminat: ”cuplul anului” e istorie! Cântăreața a rupt tăcerea
Digi Sport
S-a terminat: ”cuplul anului” e istorie! Cântăreața a rupt tăcerea
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin și Donald Trump
Tensiune uriașă: Trump a lovit Rusia cu sancțiuni pe care nici Biden...
drona
NATO, în alertă: drone observate deasupra unei baze militare din...
Screenshot 2025-11-01 210918
Explozie urmată de incendiu într-o locuință din Dej: bărbat găsit...
simion
George Simion se teme de un „asasinat politic”. Liderul AUR anunță că...
Ultimele știri
Japonia apelează la armată, după ce atacurile urșilor au atins un nivel record. De ce s-a schimbat comportamentul animalelor
O deputată comunistă de la Chișinău a intrat în „greva limbii române”. Care este motivul și cum se desfășoară protestul
Florin Manole consideră că decizia lui Ilie Bolojan de amânare a deciziei privind creșterea salariului minim este „înțeleaptă”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ludovic orban in studioul digi24
Ludovic Orban, despre relația „specială” a lui Nicușor Dan cu PSD: O temă pe care au încercat s-o impună public chiar liderii PSD
panouri solare montate pe casa
Nicușor Dan a sesizat CCR pe „legea prosumatorilor”. Cum sunt afectați cei care și-au montat panouri solare
intrarea in sala CCR
Nicușor Dan, sesizare la CCR privind legea care aduce modificări regimului juridic aplicabil prosumatorilor
sedinta in camera deputatilor
Încă o lege trimisă de Nicușor Dan spre reexaminare, în Parlament: expropierea pentru cauză de utilitate publică
justitie, ciocanel
Peste 20 de magistrați se vor pensiona de la 1 noiembrie. Printre ei, unul dintre judecătorii care l-au achitat pe Bănicioiu
Partenerii noștri
Pe Roz
"Am încremenit. Nu voiam să-l fac de rușine". O fată a spus "da" unei cereri în căsătorie în public, dar în...
Cancan
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a recunoscut de ce a luat cei 350.000 de euro despăgubiri, după ce...
Fanatik.ro
“Legia l-a ofertat pe Elias Charalambous!” Mihai Stoica nu înțelege de ce Edi Iordănescu a antrenat în Polonia
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
MM Stoica, analiză dură a FCSB: „Suntem pe fundul prăpastiei! Bifăm un record istoric”. Ce se întâmplă cu...
Adevărul
Lukașenko amenință Occidentul cu „armele înspăimântătoare” ce îi vor fi livrate de Moscova: „Vom decide și...
Playtech
De ce se aud zgomote în calorifere și ce poți face ca să le elimini
Digi FM
Amber Heard și-a refăcut viața în Spania. Fosta soție a lui Johnny Depp, fericită alături de cei trei copii...
Digi Sport
Ar fi lovitura carierei: Edi Iordănescu are oferta pe masă, la o zi de la plecarea de la Legia!
Pro FM
Ce diferenţă de vârstă e între Selena Gomez şi soţul ei, Benny Blanco. Cei doi şi-au oficializat recent...
Film Now
Tată mândru și fiică superbă. Michael Douglas, la patru ace, alături de Carys, care a moștenit grația mamei...
Adevarul
Cine îi salvează pe salvatori? Colectiv, noaptea pentru care nimeni nu a fost pregătit: „Au început să urle...
Newsweek
Judecător de 49 ani a ieșit la pensie cu 50.000 lei pe lună. A cerut ca Dragnea să nu fie condamnat
Digi FM
Zile libere de Crăciun și Revelion. Cât durează vacanța de iarnă în 2025 – 2026
Digi World
Pericolul tăcut din spatele unui somn neliniștit. Creierul suferă când nu dormi bine sau pierzi nopțile
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Tată mândru și fiică superbă. Michael Douglas, la patru ace, alături de Carys, care a moștenit grația mamei...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles