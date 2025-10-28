Live TV

Nicușor Dan: „Stabilitatea nu se poate fără PSD”. Ce spune președintele despre desemnarea lui Sorin Grindeanu ca premier

Data actualizării: Data publicării:
photo-collage.png - 2025-07-30T112937.093
Nicușor Dan. Foto. Inquam Photos / George Călin

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marți, că este pregătit să-l desemneze premier pe Sorin Grindeanu la rotativa guvernamentală din primăvara anului 2027. Șeful statului a adăugat că nu nu poate fi asigurată o guvernare stabilă fără PSD.

„În măsura în care PSD va decide în 2027 că Sorin Grindeanu este propunerea de premier, nu văd de ce nu aş face această nominalizare. Dar până în 2027, mai este un an şi jumătate”, a declarat Nicuşor Dan, întrebat dacă îl va desemna pe Sorin Grindeanu premier, în condiţiile în care, la Congresul PSD din 7 noiembrie, va fi ales preşedinte al partidului, într-un interviu acordat publicației Cotidianul.

La remarca potrivit căreia a fost unul dintre românii care au protestat în Piaţa Victoriei faţă de premierul de atunci, Sorin Grindeanu, după adoptarea Ordonanţei 13, preşedintele a replicat: „Îmi amintesc foarte bine, dar aşa cum îmi amintesc totodată şi configuraţia parlamentară din 2016-2020”.

„Eu eram un proaspăt deputat USR. Suntem într-o situaţie politică diferită, în care stabilitatea în România înseamnă, chiar dacă sunt mulţi dintre votanţii mei care au rămas în logica asta de contestare a PSD, suntem într-o configuraţie politică în care stabilitatea este importantă şi stabilitatea asta nu se poate fără PSD. Asta este adevărul”, a completat el.

Preşedintele României a precizat că îşi doreşte ca actualul Executiv să reziste până la rotativa din primăvara lui 2027.

El a admis că vor fi evaluări de miniştri, în interiorul partidelor și în coaliţie.

„Din păcate e inevitabil ca oamenii să gândească diferit şi să nu se abţină să se atace public unii pe alţii. Una peste alta, pentru moment, pe voturile importante, coaliţia a funcţionat”, a conchis preşedintele.

Șeful statului a adăugat că, în cazul în care va avea un al doilea mandat la Cotroceni, nu exclude posibilitatea de a-l nominaliza din nou premier pe Ilie Bolojan.

„Ilie Bolojan conduce PNL şi în măsura în care, în alegeri viitoare, o să fim în situaţia asta, desigur”, a explicat Nicușor Dan.

El nu ia în calcul ca AUR să depăşească 50% la următoarele alegeri.

Întrebat dacă, într-o astfel de variantă ar desemna un premier de la AUR, a răspuns: „Nu vreau să judecăm în tipul acesta de scenarii”.

„Adică nu există o ţară europeană în care să avem un partid vădit de orientare pro-rusă care să aibă majoritate”, a concluzionat președintele.

Editor : Ana Petrescu

