Nicușor Dan susține eforturile lui Trump, dar nu crede că Rusia e pregătită să negocieze. Interviu la un post TV conservator american

Președintele Nicușor Dan a salutat eforturile liderului american Donald Trump de a pune capăt războiului din Ucraina, dar s-a declarat sceptic în privința disponibilității Rusiei de a negocia un acord de pace. Într-un interviu acordat postului american Newsmax, șeful statului a susținut continuarea sancțiunilor economice împotriva Moscovei și a afirmat că Trump are dreptate atunci când cere statelor europene să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare.

În cadrul emisiunii „Wake Up America” de la canalul TV Newsmax, Dan a salutat eforturile diplomatice ale preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Ucraina, dar şi-a exprimat scepticismul cu privire la disponibilitatea preşedintelui rus Vladimir Putin de a negocia un acord de pace.

„Este foarte bine că Statele Unite se implică în încercarea de a aduce pacea în războiul din Ucraina, deoarece acesta afectează economia regiunii şi economia globală”, a spus el. „Însă nu cred că Rusia este pregătită să se aşeze la masa dialogului”, a continuat Dan.

Comentariile survin în contextul în care emisarul special al SUA Steve Witkoff s-a întâlnit cu preşedintele rus Vladimir Putin, după discuţii purtate, la începutul săptămânii, cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Dan a afirmat că dificultăţile economice ale Rusiei subliniază necesitatea menţinerii presiunii, în timp ce Washingtonul urmăreşte obţinerea unui progres pe cale diplomatică, notează Newsmax.

„Ştim că Rusia suferă din punct de vedere economic”, a spus el. „Consider că trebuie să continuăm să aplicăm sancţiuni economice împotriva ei”, a adăugat șeful statului.

Nicușor Dan: „Preşedintele Trump are dreptate”

De asemenea, el a salutat apelul lui Trump ca statele europene membre ale NATO să îşi asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare, în loc să se bazeze în mare măsură pe Statele Unite. „Preşedintele Trump are dreptate. Statele Unite au ajutat foarte mult Ucraina şi continuă să o facă”, a declarat el.

Dan a recunoscut că ţările europene nu au contribuit suficient la apărarea colectivă, notează Newsmax. „Încă o dată, preşedintele Trump are dreptate”, a spus Dan, adăugând că statele europene membre ale NATO, inclusiv România, conştientizează necesitatea creşterii cheltuielilor pentru apărare.

În prezent, România alocă aproximativ 2,5% din produsul său intern brut pentru apărare şi intenţionează să majoreze acest procent, a precizat Dan.

De asemenea, el a vorbit despre ameninţările tot mai mari la adresa securităţii de-a lungul frontierei României cu Ucraina şi în regiunea Mării Negre, menţionând o intensificare a incursiunilor dronelor ruseşti pe teritoriul românesc, scrie Newsmax.

Conform unor date citate de jurnaliştii americani în timpul interviului, România a înregistrat, de la începutul acestui an, 35 de incursiuni neautorizate ale unor drone, comparativ cu nouă în anul 2025.

Dan a declarat că, iniţial, România nu a dispus de o apărare adecvată împotriva acestor incursiuni, dar şi-a consolidat capacităţile cu sprijinul aliaţilor din NATO. „La început nu eram pregătiţi, dar acum suntem bine pregătiţi”, a spus el.

Președintele a precizat că România a interceptat drone în apropierea graniţei sale de-a lungul fluviului Dunărea şi şi-a îmbunătăţit capacitatea de reacţie la incidentele produse deasupra Mării Negre.

Newsmax încheie reamintind că Marea Neagră este importantă din punct de vedere strategic, deoarece Ucraina se bazează pe rutele de transport maritim de aici pentru a exporta cereale şi alte mărfuri.

Editor : M.I.