Nicușor Dan va merge în Cambodgia pentru summitul Francofoniei. Miza României: candidatura lui Dacian Cioloș la șefia OIF

Preşedintele Nicuşor Dan participă, duminică şi luni, la cel de-al XX-lea Sommet al Francofoniei, care se va desfăşura la Phnom Penh, în Regatul Cambodgiei, pentru România, cea mai importantă miză a reuniunii fiind întrunirea consensului în jurul candidaturii lui Dacian Cioloş pentru funcţia de Secretar general al Francofoniei în perioada 2027-2030. Decizia privind desemnarea noului Secretar General al Francofoniei va fi adoptată de liderii celor 53 de state membre cu drepturi depline ale OIF în cadrul sesiunii de luni.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, va participa, în perioada 15-16 noiembrie 2026, la cel de-al XX-lea Sommet al Francofoniei, care se va desfăşura la Phnom Penh, în Regatul Cambodgiei, anunţă Administraţia Prezidenţială.

„Sommet-ul, care va reuni şefi de stat şi de guvern din cele 53 de ţări membre cu drepturi depline din Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF), se va desfăşura sub tema „Réinvestir dans la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable” (A reinvesti în pace pentru o prosperitate comună şi o stabilitate durabilă), se menţionează în comunicat.

Cotroceniul arată că, „pentru România, cea mai importantă miză a reuniunii este întrunirea consensului în jurul candidaturii lui Dacian Cioloş pentru funcţia de Secretar general al Francofoniei în perioada 2027-2030”.

„Dacian Cioloş, fost prim-ministru al României şi fost comisar european, propune o viziune credibilă şi ambiţioasă pentru relansarea şi dezvoltarea comunităţii francofone. Este un proiect care ar permite ţării noastre să îşi întărească influenţa în spaţiul francofon, să îşi consolideze relaţiile cu statele membre şi să obţină beneficii în toate domeniile de interes. Candidatura lui Dacian Cioloş pentru una dintre cele mai importante organizaţii internaţionale contribuie la strategia de profilare mai puternică a României ca naţiune pregătită să-şi asume contribuţii tot mai consistente la marile proiecte internaţionale”, subliniază Administraţia Prezidenţială.

Francofonia poate deveni, astfel, un nou model de cooperare multilaterală, care răspunde provocărilor viitorului şi oferă multiple oportunităţi academice şi educaţionale, în special tinerilor, se mai arată în comunicat.

Decizia privind desemnarea noului Secretar General al Francofoniei va fi adoptată de liderii celor 53 de state membre cu drepturi depline ale OIF în cadrul sesiunii din 16 noiembrie.

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Editor : A.M.G.