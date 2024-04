Primarul Capitalei, Nicușor Dan, invitat la emisiunea LIVE cu Rotaru și Kiss, a declarat că el și soția lui se gândesc să se mute din locuința unde stau cu chirie, în viitorul apropiat. Acesta a spus că au în plan să facă un credit pentru casă și l-a dat ca exemplu pe Spiru Haret.

Nicușor Dan, primarul Bucureștiului: Nu am avut niciodată banii și timpul ca să cumpărăm. Acum, probabil că, cu un credit potrivit, am putea să o facem, dar pentru asta trebuie să căutăm, să ne placă zona și nu am avut niciodată timp.

Întrebat dacă ar face un credit pentru o casă, primarul Capitalei a răspuns pozitiv și a explicat că nu are bani pentru că îi dă „pe Facebook și pe panourile din oraș”, acesta fiind în campanie pentru un al doilea mandat de primar.

„Dar să știți că noi am avut un mare politician în istorie, care se numește Spiru Haret și care a pus bazele învățământului și care, cu un credit până la sfârșitul vieții, și-a făcut o casă. Și pe care mafia imobiliară a demolat-o în zilele noastre”, a spus Nicușor Dan.

