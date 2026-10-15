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Video Ninge în zona înaltă a judeţului Argeş: Pe Transfăgărăşan intervin utilaje cu lamă. Avertismentul drumarilor pentru șoferi

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Foto: Captură video Facebook / Direcția Regională de Drumuri și Poduri București
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Drumarii anunţă, joi seară, că ninge în zona înaltă a judeţului Argeş, pe DN 7 C, şi intervin cu utilaje.

„Ninge în zona înaltă a judeţului Argeş. Se acţionează cu autoutilaje cu lamă şi material antiderapant pe DN 7C, jud. Argeş”, a transmis, joi seară, DRDP Bucureşti, distribuind imagini.

Reprezentanţii la SDN Piteşti au precizat că ninge pe sectorul cuprins între km 109 şi km 116, iar imaginile surprind condiţii de circulaţie specifice sezonului rece.

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„Dacă urcaţi pe Transfăgărăşan, nu plecaţi la drum fără să vă echipaţi corespunzător pentru iarnă! Adaptaţi viteza la starea carosabilului, păstraţi distanţa de siguranţă şi circulaţi cu maximă prudenţă. La munte, vremea se poate schimba în câteva minute”, avertizează drumarii.

Potrivit meteorologilor, la ora 20.00, la staţia meteo de la Bâlcea Lac se înregistrau minus 2,4 grade, iar vântul sufla cu aproximativ 29 de kilometri la oră. În zonă, stratul de zăpadă este discontinuu.

Editor : Liviu Cojan

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