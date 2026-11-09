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Video Ninge în zona montană Rânca. Drumarii au intervenit cu utilaje și material antiderapant

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utilaje la ranca
Drumarii lucrează continuu pentru deszăpezirea drumului spre stațiunea Rânca. Foto: Captura Video
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Din articol
Ce obligații au șoferii în sezonul rece Rânca, una dintre zonele montane expuse ninsorilor

Ninge, luni seară, în zona montană Rânca, din județul Gorj, iar drumarii au intervenit cu utilaje dotate cu lamă și au împrăștiat material antiderapant pentru menținerea circulației în condiții de siguranță. Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova le recomandă șoferilor să nu circule pe drumurile afectate de ninsoare dacă autovehiculele nu sunt echipate corespunzător pentru sezonul rece.

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„În zona montană Rânca se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare. SDN Târgu Jiu acționează cu utilaje cu lamă și material antiderapant pentru asigurarea viabilității părții carosabile”, au transmis, luni seară, reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova.

Drumarii le recomandă conducătorilor auto să evite deplasările pe sectoarele de drum afectate de ninsoare dacă mașinile nu sunt echipate corespunzător pentru sezonul rece.

Ce obligații au șoferii în sezonul rece

Potrivit legislației rutiere din România, anvelopele de iarnă sunt obligatorii atunci când se circulă pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de perioada calendaristică.

Prin urmare, obligația nu este legată de o anumită dată din calendar, ci de starea carosabilului. Șoferii care circulă fără anvelope de iarnă pe astfel de drumuri riscă amenzi și reținerea certificatului de înmatriculare.

De asemenea, conducătorii auto sunt sfătuiți să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze o distanță mai mare față de vehiculul din față și să evite manevrele bruște, care pot duce la pierderea controlului asupra mașinii.

Rânca, una dintre zonele montane expuse ninsorilor

Stațiunea Rânca se află în Munții Parâng, pe raza județului Gorj, la o altitudine de aproximativ 1.600 de metri, în apropierea șoselei Transalpina (DN 67C).

Drumul traversează o zonă montană înaltă, unde condițiile meteorologice se pot schimba rapid, iar temperaturile pot scădea suficient de mult pentru ca precipitațiile să se transforme în ninsoare chiar și în afara sezonului de iarnă.

Transalpina este unul dintre cele mai înalte drumuri din România, iar circulația pe anumite sectoare poate fi restricționată în sezonul rece din cauza zăpezii, a viscolului și a riscului de formare a poleiului.

Intervențiile drumarilor cu utilaje de deszăpezire și material antiderapant urmăresc menținerea circulației în condiții de siguranță pe sectoarele de drum deschise traficului.

Citește și: Traficul rutier pe Transalpina - DN 67C a fost închis de sâmbătă, 31 octombrie, între Rânca și Obârșia Lotrului

Editor : C.A.

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