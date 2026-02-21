Live TV

politie pe drum inchis de zapada
Drumuri închise în zonele viscol și ninsoare abundentă. FOTO: INQUAM PHOTOS - Casian Mitu
Ninge viscolit de ore bune în aproape jumătate de țară. 16 județe din sudul și estul țării plus Capitala sunt lovite de un nou val de vreme severă, până mâine dimineață. Meteorologii au anunțat că vântul va sufla la rafală cu peste 70 de kilometri pe oră, iar zăpada viscolită va scădea vizibilitatea sub 100 de metri.

De altfel, se circulă greu pe șosele. Mai multe drumuri naționale și județene din zonele aflate sub cod galben sunt închise, anunță autoritățile. Între Bragadiru și Domnești, un tir a derapat în această dimineață, iar, în zona Băneasa, un copac a fost doborât de vântul puternic.

Șefa ANM, Elena Mateescu, avertizează că temperaturile vor coborî până la minus 12 grade Celsius, iar ziua va fi mai frig decât în mod normal, în această perioadă.

„Până duminică, cât vor fi în vigoare alertele meteorologice generale, atât codul galben, cât și informarea meteorologică, vorbim de fenomene de iarnă, intensificări ale vântului, precipitații însemnate cantitativ, ghețuș, polei, ninsori, viscol și strat de zăpadă pentru zone extinse din partea de sud-sud-est a țării. Începând din această după-amiază și până sâmbătă seara, vântul va bate cu putere. Vorbim de rafale de 50-60km/h. Din această noapte, precipitații însemnate cantitativ, pe parcursul nopții se vor transforma treptat în ninsori. Vremea va fi rece, în special în jumătatea de nord a Moldovei, acolo unde astăzi maximele vor fi negative. Chiar și maximele în următoarele zile, de asemenea, vor fi destul de coborâte. Ne așteptăm să vină primăvara, cel puțin înainte de data de 1 martie, din punct de vedere meteorologic, ca urmare a regimului de temperaturi, care începând din 23-24 februarie, va crește simțitor”, a spus Mateescu la Digi24.

Ce drumuri sunt închise

Centrul Infotrafic al Poliței Române anunță că nu sunt autostrăzi închise din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Totuși, pe autostrada A2 București-Cernavodă, tronsonul kilometric 10 - 64 se circulă in regim controlat cu utilaje de deszăpezire în față și echipaj de poliție, din cauza vizibilității reduse și a ninsorii viscolite.

  • A0+A2 km 10-64 carosabil acoperit parțial cu strat de zăpadă de 2-5 cm, condiții de ninsoare, temperaturi negative;
  • A2 km 64-80 carosabil acoperit cu zăpadă, temperaturi negative, precipitații de ninsoare.
  • A2 km 84-160 carosabil umed, fără precipitații semnificative
  • Trafic normal și vânt lateral care mai afectează vizibilitatea pe alocuri.

Pe autostrada A1 București-Pitești, situația se prezintă astfel:

A0 și A1, tronson km 11-64: carosabil ud, pe alocuri cu strat subțire de zăpadă, precipitații sub forma de ninsoare, temperatura in jurul valorii de -1 grad, trafic normal.

  • tronson km 64-94: Carosabil acoperit parțial cu strat subțire de zăpadă, trafic normal, precipitații sub forma de ninsoare;
  • tronson km 94-149: Carosabil cu zăpadă depusă, trafic normal, precipitații sub forma de ninsoare.
  • Pe întreg tronsonul este vânt care viscolește precipitațiile, se acționează cu material antiderapant.

Pe autostrăzile A0 Centura București și A3 București-Brașov se circulă în condițiile unui carosabil acoperit cu zăpadă, cu precipitații de ninsoare, cu intensificări puternice ale vântului.

Pe autostrada A7 Ploiești-Adjud se circulă în condițiile unui carosabil uscat, cu intensificări puternice ale vântului, fără restricții de trafic.

În județul Giurgiu, pe DN 5D dinspre municipiul Giurgiu către vamă cu Bulgaria, circulația rutieră este oprită din cauza coloanei de camioane formată ca urmare a lucrărilor de reparații la nivelul Podului Giurgiu – Ruse. Traficul este deviat prin municipiul Giurgiu și pe DC 94.

Drumuri naționale cu trafic oprit din cauza condițiilor meteorologice:

  • DN 21A Țăndărei/IL – Bărăganul/BR;
  • DN 3 Islaz/IF – Călărași/CL.

Restricție temporară a circulației pentru autovehiculele cu MTMA > 7,5 tone din cauza condițiilor meteo:

DN 3A, sectorul km 0+000 - 43+000, între Lehliu-Gara (CL) - Drajna Noua (CL);

 DN 4, sectorul km 20+300 - 59+000⁠, între Frumușani (CL) - Oltenița (CL).

Restricție temporară a circulației pentru autovehiculele cu MTMA > 3,5 tone din cauza condițiilor meteo:

  • DN 21 Slobozia/IL-Viziru/BR.
  • DN 2C Slobozia/IL-Costești/BZ.
  • DN 2A Slobozia/IL-Urziceni/IL

Pe aeroporturile din București se circulă în condiții de iarnă

Ninge abundent și pe aeroporturile din Capitală, unde pistele sunt acoperite de zăpada viscolită. Reprezentanții Companiei de Aeroporturi spun că nu sunt încă zboruri anulate, dar că pot fi curse întârziate din cauza vizibilității reduse, dar și a operațiunilor de pregătire ale aeronavelor, care durează mai mult în condiții de iarnă.

Aproape 60 de utilaje lucrează la foc automat ca să dezăpezească căile de rulare.

De altfel, în ultimele zile, s-a adunat o cantitate-record de zăpadă pe aeroporturile Otopeni și Băneasa - 130 de mii de tone.

Intervenții ale ISU în București și Ilfov

Echipele ISU Bucureşti - Ilfov au intervenit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în 15 cazuri, pentru îndepărtarea a 13 copaci doborâşi şi a două elemente de construcţie desprinse din cauza ninsoreii şi viscolului. Trei autoturisme şi un gard au fost avariate. Jandarmii au transportat 4 persoane fără adăpost în centre de noapte.

Poliţiştii Capitalei anunţă că au acţionat pe tot parcursul nopţii şi sunt prezenţi în continuare pe principalele artere, în intersecţii şi pe drumurile cu trafic intens.

Poliţiştii rutieri monitorizează traficul şi intervin acolo unde este necesar, pentru a asigura siguranţa cetăţenilor.

„Nu au fost închise artere de circulaţie, nu au fost înregistrate accidente rutiere soldate cu victime, iar circulaţia se desfăşoară în condiţii de iarnă. Echipele din teren oferă sprijin conducătorilor auto aflaţi în dificultate şi acţionează pentru facilitarea intervenţiei utilajelor de deszăpezire, astfel încât traficul să rămână fluid şi sigur”, subliniază Poliţia Capitalei, potrivit News.ro.

