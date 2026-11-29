Prima ninsoare mai serioasă a adus probleme cu nemiluita. Mai multe drumuri din sud-estul țării au fost închise și zeci de mașini au rămas împotmolite. Nu se circulă pe două drumuri naționale din județul Teleorman, din cauza viscolului. De azi-noapte, drumarii intervin acolo, pentru a îndepărta zăpada depusă pe șosea.

Centrul Infotrafic din IGPR anunţă că traficul rutier este oprit duminică pe două drumuri naţionale din judeţul Teleorman, din cauza viscolului, iar pe DN1, Ploieşti - Braşov este aglomeraţie pe ambele sensuri. Traficul este intens pe DN 7 Piteşti- Sibiu.

„Din cauza viscolului puternic şi a zăpezii ce este adusă pe partea carosabilă, traficul rutier este oprit pe două drumuri naţionale din judeţul Teleorman, respectiv DN 65E Roşiori de Vede-Furculeşti şi DN 51A Zimnicea-Piatra. Se acţionează pe aceste două segmente de drum cu utilaje pentru deszăpezire”, informează Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Este înregistrată aglomeraţie pe sensul de urcare dinspre Ploieşti spre Braşov al DN 1, între staţiunile Comarnic şi Buşteni, iar pe celălalt sens se circulă îngreunat pe raza staţiunilor Azuga şi Buşteni, judeţul Prahova.

De asemenea, trafic intens este şi pe DN 7 Piteşti- Sibiu, pe raza localităţilor Bascov, Deduleşti, Călimăneşti şi Căciulata, în ambele direcţii.

Pe arterele rutiere importante, respectiv autostrăzile A1 Bucureşti - Piteşti, A2 Bucureşti - Constanţa, A3 Bucureşti - Ploieşti şi A7 Ploieşti - Bacău, traficul se desfăşoară preponderent pe un carosabil uscat, fără precipitaţii, cu vânt puternic lateral.

Viscol, polei, drumuri închise și copaci doborâți de vânt

Valul de ninsori viscolite a făcut prăpăd în țară: mașini blocate, copaci căzuți, acoperiș smuls, circulație blocată și drumuri închise. În Teleorman, traficul a fost paralizat, după ce mai multe mașini au derapat din cauza zăpezii și a poleiului. Toată noaptea, drumarii au intervenit cu utilaje și material antiderapant.

În sudul țării, peste 200 de utilaje au acționat pe drumurile naționale și pe drumul expres Craiova-Pitești. Un autocamion care tracta un autotren cu semiremorcă a derapat între Balș și Craiova și a blocat circulația pe drumul expres ore întregi.

În Olt, ninsoarea viscolită a pus la pământ mai mulți copaci. Echipele de intervenție au făcut noapte albă.

Și în Buzău, mai mulți copaci au fost doborâți de viscol. O mașină aflată în mers a fost avariată.

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În județul Constanța, rafalele au depășit 70 de kilometri pe oră: o mașină a rămas blocată, din cauza viscolului.

Iar în orașul Constanța, o bucată din fațada unei clădiri s-a desprins și risca să cadă pe trotuar, astfel că pompierii au intervenit de urgență.

În continuare, la malul mării, vântul suflă cu putere și toate porturile sunt închise. Autoritățile spun că este furtună de gradul 8, iar asta înseamnă că, în larg, valurile au 6, poate chiar 7 metri înălțime.

Zona litoralului rămâne sub alertă de vânt puternic.

Meteorologii spun că vremea va rămâne rece toată săptămâna.

Raul Ilea, meteorolog ANM: Până în data de 2 decembrie dimineața, vreme deosebit de rece în majoritatea zonelor și nopți geroase. Mai exact, în Transilvania, Moldova, Maramureș, Oltenia, Muntenia și Dobrogea continentală. Temperaturile minime se vor încadra în general între -18 și -10 grade, dar și maximele se vor menține negative.

Editor : A.P.