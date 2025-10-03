Ninge în continuare la munte. La altitudini de peste 1.500 de metri s-a depus deja un strat de zăpadă de jumătate de metru, iar Transalpina rămâne închisă. A nins noaptea trecută și pe Valea Prahovei, iar drumarii au intervenit pentru a curăța zăpada.

În acest moment se acționează în continuare cu utilaje pentru dezăpezirea drumului național 67 C, care duce să către stațiunea montană Rânca din Gorj și către Transalpina. Șoseaua rămâne închisă cel puțin până în această dimineață, în funcție de vreme.

A nins și în zona montană din centrul țării. S-a acționat cu utilaje de deszăpezile pe D 73 A Predeal-Râșnov, dar și pe DN1 și pe DN73 Bran-Fundata.

Alexandru Andronache, reprezentant al Centrului InfoTrafic, a spus la Digi24 că au avut loc și primele accidente rutiere cauzate de condițiile nefavorabile.

„Avem în desfășurare două evenimente rutiere. Primul dintre ele în județul Buzău, pe DN2, în apropierea localității Mărăcineni. Acolo s-a produs o coliziune între două autovehicule, unul dintre acestea răturnându-se pe partea carosabilă. În urma accidentului, o persoană a suferit răni ușoare, a fost asistată medical la fața locului, însă nu s-a impus transportul la spital, astfel că evenimentul rutier a fost soluționat ca tamponare”, a spus el.

„Au fost însă impuse restricții de trafic pe o bandă a sensului de mers spre Focșani, însă în prezent autovehiculul a fost extras de pe suprafața de rulare, astfel că nu mai sunt impuse restricții de circulație. Totuși, continuă să fie înregistrate valori de trafic ridicate în zonă, pe ambele sensuri de mers”, a mai spus Andronache.

„Al doilea eveniment rutier produs în județul Harghita, pe DN13 C. Un autoturism a impactat un stâlp de electricitate, conducătorul fiind încarcerat și conștient. Traficul rutier se întrerup pe ambele sensuri pentru a permite intervenția echipajelor specializate”, a adăugat el.

„Le recomandăm șoferilor să manifeste prudență la volan, să se asigure și să semnalizeze înainte de schimbarea direcției de deplasare și, foarte important, să crească distanța de siguranță între vehicule”, a mai spus el.

