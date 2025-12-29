Nivelul de umplere la barajul Paltinu este de peste 50%. Apele Române: „Este inevitabilă o intervenție majoră”

Coeficientul de umplere în acumularea Paltinu este de 53,94%, ceea ce echivalează cu un volum de 27,781 milioane metri cubi, fiind suficient să asigure necesarul de apă brută pe termen mediu şi lung, a anunţat luni Administraţia Naţională „Apele Române”. Instituția avertizează însă că, pe termen mediu, este inevitabilă o intervenţie majoră la barajul Paltinu.

ANAR precizează că duminică au fost realizate noi intervenţii tehnice la baraj, fiind repornite ambele hidroagregate de la joasă adâncime ale Hidroelectrica.

„Administraţia Naţională «Apele Române» informează că, în cursul zilei de duminică, 28 decembrie, au fost realizate noi intervenţii tehnice la Barajul Paltinu, în continuarea operaţiunilor desfăşurate în ultimele săptămâni pentru stabilizarea şi readucerea în parametri de funcţionare a sistemului de alimentare cu apă. În cadrul acestei etape, au fost repornite ambele hidroagregate de la joasă adâncime ale Hidroelectrica, în condiţii strict controlate. Astfel, în jurul orei 10.00, a fost pus în funcţiune al doilea grup hidro, cu un debit de aproximativ 2,5 mc/s, concomitent cu închiderea prizei de suprafaţă”, informează ANAR luni, într-un comunicat.

Evacuarea controlată către lacul de acumulare Voila a fost iniţiată numai după scăderea turbidităţii sub pragul de 700–800 NTU, după aproximativ 2-3 ore, fiind menţinut un debit constant de 4 - 4,5 mc/s până la refacerea rezervei din barajul Voila. Întregul proces s-a desfăşurat pe o durată totală de maximum 10-12 ore, sub monitorizare permanentă, cu separarea strictă a fluxurilor cu turbiditate ridicată, fără impact asupra alimentării cu apă a populaţiei.

„Lucrările la barajul Paltinu trebuie să continue”

Ca urmare a acestor intervenţii succesive, sistemul a revenit la funcţionarea normală a barajului, cu livrarea apei prin priza hidroenergetică a CHE Paltinu, fiind astfel evitat, pe viitor, riscul suspendării alimentării cu apă a populaţiei, notează Administraţia Naţională „Apele Române”.

Conform instituţiei, luni, la ora 6.00, coeficientul de umplere în acumularea Paltinu este de 53,94% ceea ce echivalează cu un volum de 27,781 milioane metri cubi, fiind suficient să asigure necesarul de apă brută pe termen mediu şi lung.

„La o lună de la debutul crizei apei în judeţul Prahova, se poate afirma că sistemul se află într-o stare de normalitate operaţională. Această etapă nu reprezintă însă finalul intervenţiilor. Lucrările la barajul Paltinu trebuie să continue, iar atenţia se concentrează, în perioada următoare, asupra măsurilor de prevenţie: creşterea capacităţilor de stocare, realizarea de rezervoare şi bazine suplimentare, forarea de puţuri, remedieri ale infrastructurii existente şi dezvoltarea de surse alternative de alimentare cu apă”, se arată în comunicatul ANAR.

O intervenţie majoră - inevitabilă

Administraţia „Apele Române” anunţă, însă, că, pe termen mediu, este inevitabilă o intervenţie majoră la barajul Paltinu, care va include repunerea în funcţiune a echipamentelor golirii de fund, precum şi alte proceduri necesare pentru utilizarea sigură şi sustenabilă a acestei surse de apă pe termen lung.

Conform ANAR, Barajul Paltinu reprezintă o construcţie de importanţă strategică pentru judeţul Prahova, realizată într-o perioadă în care soluţiile inginereşti au fost adaptate unui relief dificil şi unui regim hidrologic complex. Unicitatea sa constă atât în rolul multiplu - alimentare cu apă, producere de energie şi apărarea împotriva inundaţiilor - cât şi în modul specific de exploatare şi întreţinere necesar pentru a răspunde cerinţelor actuale.

„Criza de la Barajul Paltinu a avut un impact social major şi, deşi a fost intens dezbătută în spaţiul public şi politic, soluţionarea acesteia a fost una strict administrativă, realizată printr-o echipă constituită la nivel judeţean, formată din specialişti ai fiecărei instituţii implicate, cu decizii fundamentate tehnic şi aplicate etapizat”, mai arată ANAR.

Editor : B.P.