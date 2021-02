Noi acuzații la Apele Române Cluj: Șef schimbat în starea de urgență, în favoarea unui angajat cu susținere politică

Noi dezvăluiri legate de cazul concursului anulat la Apele Române din Cluj. În plină stare de urgenţă, șefii companiei Apele Române ar fi cerut schimbarea şefului inspectorilor de la Administraţia Bazinală Someş-Tisa în favoarea unui angajat cu susţinere politică.

Conducerea Companiei Apele Române a cerut în martie 2020 schimbarea conducerii departamentului de inspectori al Administrației Bazinale Someș-Tisa, de la Cluj. Pentru că șefa de atunci, Florina Rus, a refuzat să-și dea demisia, postul a fost scos la concurs.

Florina Rus, inspector ABA Someș-Tisa: „Toate aceste lucruri s-au întâmplat în plină stare de urgență când scoaterea la concurs a posturilor era blocată. Respectivul a depus o contestație la proba scrisă, cu toate că nu avea calitatea de concurent, deci automat, conform legii, nu putea nici să conteste proba scrisă”.

Contestația a fost aprobată și concursul a fost anulat. Florina Rus, care se înscrisese în competiție pentru propriul ei post și a obținut 95 de puncte din 100, nu s-a mai putut prezenta la proba de interviu. În ciuda anulării concursului, decizia de destituire, semnată de șeful interimar care a și depus contestația, a rămas valabilă. Iar în locul ei a rămas șef-interimar cel mai tânăr angajat din departament, Valentin Avram, în trecut fotomodel.

Iar pentru ca întreaga situație să fie mai complicată ca o telenovelă, trebuie menționat că cei doi protagonisti ai luptei pentru conducerea departamentului de inspectori formaseră un cuplu, în urmă cu mai mulți ani.

Valentin Avram, șef inspector ABA Someș-Tisa: „Eu vin dintr-o familie gospodari de ape, amândoi părinți ai mei sunt pensionari. Sunt angajat în instituție din 2014. Am urmat Facultatea de Ingineria Mediului, masteratul în construcții Hidrotehnice și am urmat și un curs de Specialitate în Managentul Resurselor de Apă, practic am toate studiile pentru a ocupa acest post”.

Problema nu ar fi însă știinta de carte, ci faptul ca nu avea drept legal să obțină postul ca șef plin, pentru ca nu era de suficientă vreme în instituție. În plus, el a contestat un concurs la care nu participase. În orice caz, relatiile dintre angajați au devenit tensionate.

Valentin Avram, șef inspector ABA Someș-Tisa: „Se discută despre lipsa de profesionalism a mea, în contextul în care ani de zile consecutiv am avut calificative de foarte bine, acordate chiar de către dânsa. (R: Dumneavoastră ați contestat concursul?) Da, eu l-am contestat, au fost mai multe motive, legat de procedura de organizare a concursului”.

„Cultul fricii”. Detașată la 500 de kilometri de casă, după plângerea către șefi

După ce făcut plângere la conducerea Apelor Române și la Ministerul Mediului pentru anularea concursului, Carmen Grozavu, inspector la ape și observator al examenului, a fost detașată la 500 de kilometri de casă.

Carmen Avram, inspector ABA Someș-Tisa: „Eu am fost detașată în Galați din două motive: unul pentru că i-am luat apărarea colegei mele în clipa în care a fost schimbată și am făcut adrese către domnul Ministru Alexe și către domnul Molnar, directorul de la aceea dată a ANAR-ului. Am solicitat în nenumărate rânduri audiențe la domnul director. Toate solicitările mele au rămas fără răspuns.”

Femeia a dat în judecată instituţia iar în momentul de faţă procedura detaşării sale este suspendată.

Valentin Avram, șef inspector ABA Someș-Tisa: „Eu când am preluat apele am rămas șocat, eu am făcut plăngeri penale la oameni, am dat de niște situații pe care nu pot sa vi le explic, care erau tolerate de atâția ani de zile. Am aplicat sancțiuni în cuantum record, nu în ultimul an, ci din totdeauna de când există inspecția. (R: Până la urmă ați fost sau nu, numit politic, a avut vreo treabă PNL-ul cu povestea asta?) Nu există în Administrația Bazinală Someș-Tisa niciun șef de serviciu, birou sau compartiment care să fi dat examen pe funcția de conducere. Toți au fost numiți, nu pot să spun că au fost numiți politic sau nu, că nu sunt în măsură”.

Florina Rus, inspector ABA Someș-Tisa: „Dacă vezi prea multe, dacă auzi prea multe, dacă cunoști prea multe, ori ți se desfințează postul, ori ești detașat, acesta este cultul fricii care ne-a fost însămânțat de-a lungul timpului de sistem.”.

Instanța e așteptată acum să decidă dacă anularea concursului a fost justă. La un eventual viitor concurs, poate candida atât șeful interimar, care ar îndeplini între timp condițiile de vechime, cât și fosta șefă, îndepărtată din funcție.

Editor : G.C.