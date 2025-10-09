Live TV

Video Noi alerte de inundații în județul Constanța. Oamenii sunt sfătuiți să se pregătească de o posibilă evacuare. A fost emis RO-Alert

Data actualizării: Data publicării:
masina in inundatii
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Bilanțul prezentat de IGSU  

Un nou mesaj RO-Alert a fost emis, joi dimineață, pentru patru localități din județul Constanța. Autoritățile îi avertizează pe locuitori să se adăpostească și să se pregătească de o posibilă evacuare, după ploile torențiale care au provocat inundații în mai multe zone ale județului.

Un nou mesaj RO-Alert a fost dat, joi dimineața, pentru patru localități din județul Constanța: Mihail Kogălniceanu, Vulturu, Saraiu și Grădina. Oamenii au fost sfătuiți să se îndrepte spre un refugiu, să oprească alimentarea cu energie electrică și gaze naturale și să se pregătească pentru o eventuală evacuare. 

Pompierii au intervenit, miercuri, atât în timpul avertizărilor cod roșu de ploi torențiale, cât și după ce acestea au expirat. În total au fost salvate nouă persoane.

Pompierii au avut 73 de misiuni de evacuare de apă, în special din locuințe, curți, subsoluri de bloc, dar și degajări de copaci. De asemenea, a avut și o misiune în care două autoturisme au fost luate de apă într-o viitură, fiind salvate trei persoane.

În județul Constanța, dar și în alte județe din Moldova și Muntenia, este în vigoare un cod galben de intensifcări ale vântului. În aceste zone vântul va sufla cu 50, până la 70km/h.

Bilanțul prezentat de IGSU  

Reprezentanţii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) au anunţat că 110 localităţi din 22 de judeţe au fost afectate în urma precipitaţiilor abundente din ultimele 48 de ore. Nouă persoane evacuate preventiv din două localităţi din judeţul Constanţa rămân în continuare la rude, iar circulaţia rutieră este închisă pe un drum naţional din judeţul Constanţa. De asemenea, au fost salvate patru persoane surprinse de viituri, trei în judeţul Constanţa şi una în Prahova.

IGSU a prezentat, joi, situaţia actualizată a urmărilor fenomenelor meteorologice care au avut loc în ţară în ultimele 48 de ore. 
 
Astfel, în localităţile Siliştea şi Sinoe din judeţul Constanţa rămân evacuate preventiv la rude nouă persoane.

De asemenea, circulaţia rutieră este închisă pe DN 2A în judeţul Constanţa şi se desfăşoară cu dificultate pe DJ 222 A în judeţul Tulcea. 
 
Totodată, reprezentanţii IGSU au menţionat că au fost reluate manevrele în porturile din judeţul Constanţa şi că nu mai sunt întreruperi în alimentarea cu energie electrică.

Fenomemele meteorologice din ultimele 48 de ore au produse efecte în 110 localităţi din 22 de judeţe. În această perioadă forţele de intervenţie au acţionat pentru evacuarea apei din 86 imobile inundate (59 case, 11 beciuri, 10 demisoluri blocuri de locuinţe, un operator economic, cinci instituţii publice), nouă anexe gospodăreşti, 189 curţi, opt străzi, îndepărtarea unor elemente de construcţie de la 20 imobile şi degajarea a 129 copaci şi a doi stâlpi de electricitate, fiind avariate 71 autovehicule.

De asemenea, au fost salvate patru persoane surprinse de viituri, trei în judeţul Constanţa şi una în Prahova.

„Forţele de intervenţie sunt pregătite în orice moment să sprijine şi să gestioneze prompt orice situaţii de urgenţă, inclusiv cele cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile. Recomandăm populaţiei să urmărească sursele oficiale de informare, să respecte recomandările autorităţilor şi să se pregătească pentru posibile intervenţii de urgenţă în cazul apariţiei unor riscuri iminente”, au transmis reprezentanţii IGSU.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii
1
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi din pachetul 2 al...
oameni in zapada
2
Meteorologii se așteaptă la o iarnă geroasă, cu temperaturi mai scăzute decât în mod...
Vladimir Putin și Xi Jinping, liderii celor două puteri prietene, Rusia și China. Fot- Profimedia Images
3
Avertisment fără precedent: Kremlinul „discută” atacarea NATO, transmite un comisar...
Care este temperatura potrivită în locuință toamna. Foto Getty Images
4
Temperatura optimă în casă toamna: La câte grade recomandă medicii specialiști să setezi...
inundatii
5
Ciclonul Barbara a lovit România. Ministrul Energiei: Peste 20.000 de puncte de consum au...
Foto Cum arată Rafael Nadal, la 10 luni de la retragere. ”Avalanșă” de reacții după o poză: ”Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu el?”
Digi Sport
Foto Cum arată Rafael Nadal, la 10 luni de la retragere. ”Avalanșă” de reacții după o poză: ”Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu el?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Inscripția „Premiul Nobel pentru literatură” pe o foaie albă scrisă la mașina de scris. Premiul Nobel pentru literatură. Fundal deschis.
Cine va câștiga Nobelul pentru literatură: „Practic, Cărtărescu...
sgbsgt
Condiții de muncă în Poliție, ca în Evul Mediu: clădiri vechi...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
Naraţiunile Rusiei despre „operaţiuni sub steag fals”, o poziţionare...
Catedrala Mantuirii Neamului Bucuresti
Cel mai mare lăcaș de cult ortodox din lume, inaugurat în octombrie...
Ultimele știri
Permis pentru trotinete și biciclete electrice. Un proiect de lege a fost depus în Parlament
Nou bombardament mortal al rușilor. Cel puțin cinci oameni au fost uciși de dronele lui Putin în Ucraina
Restricţii de trafic până la finalul anului pe DN 7, în zona Deduleşti. Lucrări de consolidare între Piteşti şi Râmnicu Vâlcea
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
m godina selfie
„Miroase a cadavre.” Mesajul lui Marian Godină pentru cei care au râs de avertizările autorităților privind ciclonul Barbara
doctor, cezariana, nastere
O femeie de 29 de ani a murit după ce a născut la o clinică privată din Constanța. Poliţia a deschis un dosar penal
raw drona inundatii silistea 081025 _1__00087
Codul roșu de ploi puternice, prelungit în județul Constanța: cât mai durează și care sunt localitățile afectate
raw drona inundatii silistea 081025 _3__00078
De ce nu toate zonele sunt afectate la fel de codul roșu. Explicațiile unui climatolog: „Riscurile nu sunt aceleași pentru toată lumea”
raw drona inundatii silistea 081025 _1__00087
Cote de pericol depășite în județul Constanța: peste 140 l/mp la Băltăgești. Cum arată situația în alte zone ale țării
Partenerii noștri
Pe Roz
Povestea unui câștigător la loto care spunea că premiul i-a distrus viața. Apropiat: „A fost cel mai rău...
Cancan
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt
Fanatik.ro
Apare o nouă forță în fotbalul românesc! Fostul membru al Generației de Aur e gata să devină patron: „Au...
editiadedimineata.ro
Vioara lui Einstein, vândută cu 860.000 de lire sterline la o licitație
Fanatik.ro
A luat legătura Dan Șucu, patronul Rapidului, cu Mihai Stoica? Ce a scris, de fapt, pe contul personal...
Adevărul
„Plătesc milioane la stat, dar pentru copilul meu nu mai sunt fonduri”. Povestea reală care a revoltat o țară...
Playtech
Se întorc temperaturile de peste 20 de grade. Când se încălzeşte vremea
Digi FM
De ce a murit Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5. Impresara lui a rupt tăcerea: „Boala îl schimbase...
Digi Sport
Video Scandal uriaș! Le-a fost anulat un gol după o eroare neverosimilă și nu s-au calificat la Cupa Mondială
Pro FM
Taylor Swift, complet vrăjită de mireasa Selena Gomez: „Ești serioasă? Uitați-vă la ea!”. Sunt prietene de 16...
Film Now
Dwayne Johnson, despre The Smashing Machine, filmul cu cel mai slab debut din cariera sa: "Nu poți controla...
Adevarul
Dezastrul care se profilează pentru România dinspre Franța. „Orice ar face Macron și oricum s-ar opune, nu ar...
Newsweek
Casa de Pensii, mesaj pentru 2.500.000 pensionari. Banii sunt transferați. Când intră vineri pensia?
Digi FM
Cristi Enache și Marian Ionescu, omagiu pentru fostul lor coleg din Direcția 5, Marius Keșeri: "30 de ani de...
Digi World
A fost identificat "declanșatorul ascuns" al bolii Parkinson. "Acul din carul cu fân" a devenit vizibil...
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
Fiica regretatului Robin Williams, este revoltată: „Încetați să-mi trimiteți clipuri AI cu tatăl meu, e...
UTV
Andreea Ibacka, mărturisiri după accidentul de motocicletă: „Credeam inițial că n-o să-mi mai văd copiii”