Un nou mesaj RO-Alert a fost emis, joi dimineață, pentru patru localități din județul Constanța. Autoritățile îi avertizează pe locuitori să se adăpostească și să se pregătească de o posibilă evacuare, după ploile torențiale care au provocat inundații în mai multe zone ale județului.

Un nou mesaj RO-Alert a fost dat, joi dimineața, pentru patru localități din județul Constanța: Mihail Kogălniceanu, Vulturu, Saraiu și Grădina. Oamenii au fost sfătuiți să se îndrepte spre un refugiu, să oprească alimentarea cu energie electrică și gaze naturale și să se pregătească pentru o eventuală evacuare.

Pompierii au intervenit, miercuri, atât în timpul avertizărilor cod roșu de ploi torențiale, cât și după ce acestea au expirat. În total au fost salvate nouă persoane.

Pompierii au avut 73 de misiuni de evacuare de apă, în special din locuințe, curți, subsoluri de bloc, dar și degajări de copaci. De asemenea, a avut și o misiune în care două autoturisme au fost luate de apă într-o viitură, fiind salvate trei persoane.

În județul Constanța, dar și în alte județe din Moldova și Muntenia, este în vigoare un cod galben de intensifcări ale vântului. În aceste zone vântul va sufla cu 50, până la 70km/h.

Bilanțul prezentat de IGSU

Reprezentanţii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) au anunţat că 110 localităţi din 22 de judeţe au fost afectate în urma precipitaţiilor abundente din ultimele 48 de ore. Nouă persoane evacuate preventiv din două localităţi din judeţul Constanţa rămân în continuare la rude, iar circulaţia rutieră este închisă pe un drum naţional din judeţul Constanţa. De asemenea, au fost salvate patru persoane surprinse de viituri, trei în judeţul Constanţa şi una în Prahova.

IGSU a prezentat, joi, situaţia actualizată a urmărilor fenomenelor meteorologice care au avut loc în ţară în ultimele 48 de ore.



Astfel, în localităţile Siliştea şi Sinoe din judeţul Constanţa rămân evacuate preventiv la rude nouă persoane.

De asemenea, circulaţia rutieră este închisă pe DN 2A în judeţul Constanţa şi se desfăşoară cu dificultate pe DJ 222 A în judeţul Tulcea.



Totodată, reprezentanţii IGSU au menţionat că au fost reluate manevrele în porturile din judeţul Constanţa şi că nu mai sunt întreruperi în alimentarea cu energie electrică.

Fenomemele meteorologice din ultimele 48 de ore au produse efecte în 110 localităţi din 22 de judeţe. În această perioadă forţele de intervenţie au acţionat pentru evacuarea apei din 86 imobile inundate (59 case, 11 beciuri, 10 demisoluri blocuri de locuinţe, un operator economic, cinci instituţii publice), nouă anexe gospodăreşti, 189 curţi, opt străzi, îndepărtarea unor elemente de construcţie de la 20 imobile şi degajarea a 129 copaci şi a doi stâlpi de electricitate, fiind avariate 71 autovehicule.

De asemenea, au fost salvate patru persoane surprinse de viituri, trei în judeţul Constanţa şi una în Prahova.

„Forţele de intervenţie sunt pregătite în orice moment să sprijine şi să gestioneze prompt orice situaţii de urgenţă, inclusiv cele cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile. Recomandăm populaţiei să urmărească sursele oficiale de informare, să respecte recomandările autorităţilor şi să se pregătească pentru posibile intervenţii de urgenţă în cazul apariţiei unor riscuri iminente”, au transmis reprezentanţii IGSU.

Editor : C.S.