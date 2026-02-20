Live TV

Noi amenzi aplicate primăriilor de sector pentru modul în care s-a făcut deszăpezirea. Primarul Capitalei: „Continuăm controalele”

autobuz stb in zapada
Blocaje în București din cauza zăpezii FOTO: INQUAM PHOTOS - Florin Albei

Poliţiştii locali din Bucureşti au aplicat, vineri, alte 41 de amenzi pentru modul în care s-a făcut deszăpezirea, cele mai multe în Sectorul 6.

„Amenzile pentru operatorii de salubritate au curs şi astăzi! Au fost date de colegii de la Direcţia Generală de Poliţie Locală a Municipiului Bucureşti 41, în valoare de 205.000 lei pentru străzi, trotuare, staţii STB, treceri de pietoni nedeszăpezite. Prima bandă de circulaţie este şi acum blocată, pe unele artere cu omăt deja negru”, a transmis, vineri seară, Primăria Bucureşti.

Potrivit oficialilor instituţiei s-au dat următoarele amenzi:

Sectorul 1 - 8 sancţiuni, de 40.000 lei;
Sectorul 2 - 7 sancţiuni, de 35.000 lei,
Sectorul 3 - 4 sancţiuni, de 20.000 lei;
Sectorul 4 - 4 sancţiuni de 20.000 lei
Sectorul 5 - 7 sancţiuni, de 35.000 lei;
Sectorul 6 - 11 sancţiuni, de 55.000 lei.

„Ieri, am dat amenzi în valoare de 425.000 lei. În total, am ajuns la 630.000 de lei. Şi continuăm controalele! Cu atât mai mult cu cât în seara aceasta este anunţat de meteorologi un nou episod de ninsoare. Primarul general Ciprian Ciucu le cere primarilor de sector să se mobilizeze şi să coordoneze acţiunea de deszăpezire cu responsabilitate, pentru ca mijloacele de transport în comun să nu mai fie blocate în zăpadă, iar pietonii, dar şi şoferii să poată circula în condiţii de iarnă, dar civilizate”, a mai transmis Primăria Bucureşti.

Cu o zi în urmă, Ciprian CIucu anunţa că poliţiştii locali au aplicat amenzi de câte 5.000 de lei pentru fiecare arteră unde au constatat nersepectarea regulamentului privin obligaţiile efectuării serviciului de iarnă.

Astfel, s-au aplicat următoarele sancţiuni:

• Sectorul 1 - 12 artere pentru care s-au aplicat sancţiuni - cuantum total 60.000 lei
• Sectorul 2 - 11 artere pentru care s-au aplicat sancţiuni - cuantum total 55.000 lei;
• Sectorul 3 - 19 artere pentru care s-au aplicat sancţiuni - cuantum total 95.000 lei;
• Sectorul 4 - 19 artere pentru care s-au aplicat sancţiuni - cuantum total 95.000 lei;
• Sectorul 5 - 13 artere pentru care s-au aplicat sancţiuni - cuantum total 65.000 lei;
• Sectorul 6 - 11 artere pentru care s-au aplicat sancţiuni - cuantum total 55.000 lei.

 

