Video Noi audieri în dosarul exploziei din Rahova. Mai multe persoane chemate la Parchet
Sunt noi audieri în dosarul exploziei devastatoare din cartierul bucureștean Rahova. Mai multe persoane implicate în acest caz au fost chemate astăzi la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, unde procurorii încearcă să stabilească noi detalii despre deflagrația în urma căreia au murit trei oameni, și alții au fost răniți. În acest moment, trei persoane sunt arestate preventiv.
Mai multe persoane implicate în acest caz au fost chemate miercuri la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, potrivit informațiilor Digi24.
Anchetatorii încearcă să obțină noi detalii despre deflagrația care a provocat moartea a trei persoane. Explozia a dus la distrugeri majore în blocul de pe Calea Rahovei, iar locatarii au fost relocați în spații de cazare temporare.