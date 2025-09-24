Noi date în cazul elevului de 17 ani, audiat miercuri pentru mesajele de amenințare trimise către școli, grădinițe, spitale și secții de poliție. În trecut, FBI a cerut extrădarea adolescentului după ce un judecător din statul New York a emis mandat de arestare pentru terorism și pornografie infantilă. România a refuzat însă extrădarea.

La sediul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) se află, miercuri, la audieri, un tânăr în vârstă de 17 ani, pentru care FBI a cerut în trecut extrădarea, iar în 2025, România a refuzat să facă acest lucru, potrivit informațiilor obținute pe surse de Digi24.

Tânărul este audiat de anchetatorii care încearcă să afle cu exactitate dacă el este și cel care ar fi trimis mesajele de amenințare către adresele școlilor din țară, dar și către adresele spitalelor.

Elevul ar fi trimis mai multe mesaje cu amenințare și în Statele Unite ale Americii, după ce în perioada 2023-2024 a determinat cel puțin șase adolescente să îi trimită poze indecente cu ele. Acestea au refuzat și, în acest fel, băiatul a trimis amenințări cu bombe la școlile din SUA.

Autoritățile încearcă să afle dacă el este cel care a trimis aceste email-uri și în România. Se fac verificări și se caută adresa de pe care s-au trimis mesajele. De asemenea, sunt verificate și dispozitivele la care a avut acces băiatul.

Un băiat de 17 ani din Capitală a fost ridicat de polițiști, miercuri, când se pregătea să meargă la școală, și a fost dus la audieri în legătura cu mesajele de amenințare trimise școlilor și altor instituții.

Aceste audieri vin după ce, pe sute de adrese ale instituțiilor de stat, a ajuns un nou mesaj de amenințare privind comiterea unui atac sângeros trimis către școli, grădinițe și spitale din București, dar și din țară. Luni, instituțiile au primit amenințări similiare.

Editor : C.S.