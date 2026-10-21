Anchetatorii au făcut percheziții în camera băiatului de 13 ani care a atacat cu un briceag o profesoară și un coleg, într-o școală din Bistrița. Procurorii încearcă să afle motivele din spatele atacului și urmează să analizeze mesajele și postările de pe rețelele sociale ale minorului, în urma unei percheziții informatice a telefonului acestuia.

Atacatorul este în continuare internat la Psihiatrie Infantilă, în Cluj-Napoca, unde este însoțit de mama sa. Ambii urmează să fie audiați de procurori, în timp ce tatăl copilului este în continuare plecat în străinătate.

Procurorii au subliniat caracterul premeditat al atacului, având în vedere că băiatul și-a dus la școală o cască militară, o cagulă și briceagul cu care a acționat.

În baia școlii au fost găsite mai multe mesaje scrise în limba engleză, pe pereți, cu caracter fascist și legionar, care ar putea indica orientarea minorului către extrema dreaptă. În plus, victima vizată era un elev de clasa a VI-a, de altă etnie, iar anchetatorii consideră că ura rasială a stat la baza acestui gest extrem.

Fiind minor, băiatul de 13 ani nu poate răspunde penal, iar singura instituție care poate lua măsuri de supraveghere împotriva sa este DGASPC Bistrița-Năsăud.

În urma atacului, băiatul este obligat să poarte o brățară electronică de monitorizare, iar șase elevi și o profesoară au obținut ordine de protecție.

Anchetatorii au subliniat și curajul colegilor elevului vizat, care au intervenit în timpul atacului. Unul dintre aceștia a fost rănit în busculada creată, intervenția colegilor contribuind la limitarea proporțiilor tragediei.

Editor : C.S.