Live TV

Video Noi date în cazul celor 7 copii uciși de bacteria din spitalul din Iași. Încă o probă recoltată pozitivă: unde a fost descoperită

Data publicării:
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași/ Facebook

Noi informații din ancheta în cazul copiilor decedați la Spitalul pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași. Bacteria Serratia marcescens, care a provocat focarul din secția de terapie intensivă, în urma căruia 7 copii au murit, a fost identificată și pe mâinile uneia dintre asistentele medicale.

 

Pe parcursul mai multor săptămâni au fost recoltate probe din secția de terapie intensivă, iar două au ieșit pozitive: una în scurgerea unei chiuvete din ATI și o alta pe mâinile asistentei. Secția rămâne închisă, iar în paralel s-au desfășurat controale ale Corpului de control al ministrului Sănătății și ale Inspecției Sanitare de Stat.

Inspectorii au descoperit nereguli grave: în saloanele de terapie intensivă nu există chiuvete unde personalul să își spele mâinile. Pentru a face acest lucru, asistentele și medicii trebuie să iasă pe hol și să folosească o singură chiuvetă aflată la capătul acestuia.

Luni a avut loc o conferință de presă la spital, la care a participat președintele Consiliului Județean, Costel Alexe, și conducerea unității medicale, și rămâne de văzut ce măsuri vor fi luate, în condițiile în care secția nu poate fi redeschisă până la remedierea problemelor.

Deși a fost reabilitat recent și a primit aviz de funcționare de la DSP, spitalul nu respectă una dintre cele mai importante condiții de igienă din ATI – existența chiuvetelor în saloane.

Șase copii au murit din cauza unei infecții în secția de terapie intensivă, la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. Ulterior, un bebeluş adus de la Iaşi a murit la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Capitală. 

 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
curenti oceanici
1
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred...
profimedia-1029625023
2
„Nu mai trimit altele. Nici în Franța, nici în Danemarca”. Glumele lui Putin despre drone...
doi barbati stau fata in fata la un birou pe care se afla un laptop si documente
3
Noile calități pe care le caută angajatorii în CV-urile candidaților. Vor fi mai...
NDQwJmhhc2g9Y2JlZmU4Y2I0ODhlMWM3N2QwZTE5NDA1ZDUwZWQxZDM=.thumb
4
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Problemele cu care s-a confruntat un explorator cu...
sorin oprescu
5
Motivul pentru care Grecia a acceptat să-l rețină din nou pe Sorin Oprescu. Ministerul...
Gigi Becali s-a legat de mașina finului Mirel Rădoi după FCSB - Universitatea Craiova: "N-ai voie"
Digi Sport
Gigi Becali s-a legat de mașina finului Mirel Rădoi după FCSB - Universitatea Craiova: "N-ai voie"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Screenshot 2025-10-06 at 16.19.21
Cristian Diaconescu și Luminița Odobescu pleacă de la Cotroceni...
Angela Merkel ține un discurs la Bruxelles
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea...
pupitru psd
Varianta PSD pentru tăierile din administrație: primarii să aleagă...
sorin oprescu
Sorin Oprescu, pus sub control judiciar. Fostul primar cere să rămână...
Ultimele știri
Kelemen Hunor: Indiferent cine ce spune, încă nu am făcut reforme. Să crești TVA nu e reformă
Acuzațiile oficiale aduse de procurori Dianei Șoșoacă. Parchetul cere ridicarea imunității europarlamentarei SOS România
PSD se opune unei candidaturi comune USR-PNL la București. Grindeanu: „Nu am intrat în Coaliție să fim tratați ca ruda săracă”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
481909147_962828039388015_720979204100515401_n
Sute de oameni stau deja la coadă să se închine la moaştele Sfintei Parascheva. Pelerinajul de la Iași începe miercuri
Pelerinaj Iași, Sfânta Parascheva. Inquam Photos/Casian Mitu
Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva 2025: Programul complet al Pelerinajului de la Iași
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași
Alexandru Rogobete și Costel Alexe se contrazic pe tema dotărilor din Spitalul ”Sf. Maria” Iași: „Poate există în planuri”
Sancţiuni la spitalul de copii din Iaşi după moartea a şase bebeluşi. Şefa ATI şi cea a Serviciului Prevenire Infecţii, destituite
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași
Concluziile după controalele ministerului Sănătății la Spitalul Sfânta Maria din Iași: Avizul de funcționare a spitalului e ilegal
Partenerii noștri
Pe Roz
Gestul făcut de Meghan Markle când trecea pe lângă locul în care a murit prințesa Diana. Expert: „Nu știu ce...
Cancan
Vladimir Putin l-a amenințat pe Donald Trump! Războiul din Ucraina riscă să escaladeze! Informații majore de...
Fanatik.ro
Dumitru Dragomir anunță transferul „noului Haaland” la FCSB: „18 ani, 3 milioane de euro. E peste tot ce are...
editiadedimineata.ro
Bianca Mei-Roșu a obținut medalia de bronz la tenis de masă
Fanatik.ro
Salariul astronomic al lui Florin Tănase la FCSB! Câți bani îi dă Gigi Becali vedetei roș-albaștrilor: „E...
Adevărul
Jocul periculos al lui Putin, descifrat de un fost spion britanic. „În timp ce noi ne uităm spre cer...
Playtech
Primul județ în care se închid școlile din cauza codului roșu de furtuni. Cursurile sunt suspendate miercuri...
Digi FM
Monica Bîrlădeanu, mesaj emoționant la un an de la nunta cu Valeriu Gheorghiță: „I-aș spune «DA» din nou, în...
Digi Sport
Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea: răsturnare de situație în privința evenimentului...
Pro FM
Fiul cântăreței Tina Turner a murit la 67 de ani, cu o zi înainte de a-și sărbători ziua de naștere
Film Now
Nicole Kidman și Keith Urban divorțează. Actrița a fost cea care a depus actele, după aproape 20 de ani de...
Adevarul
Sorin Oprescu a fost adus la audieri în Grecia și a făcut primele declarații: „M-am dus să aștept un...
Newsweek
În ce județ trebuie să te naști pentru o pensie cu 1.300 lei mai mare? Grupele de muncă, rol decisiv
Digi FM
Prințul William s-a emoționat în timp ce vorbea despre bunicii lui, regina Elisabeta și prințul Philip...
Digi World
Cel mai bătrân bărbat din lume a împlinit 113 ani. Care sunt secretele longevității sale
Digi Animal World
Șapte jucării pe care să nu le cumperi niciodată câinelui tău: „Sunt extrem de periculoase”
Film Now
Tilly Norwood, o actriță creată integral de AI, stârnește indignare la Hollywood. „Vrem ca ea să fie...
UTV
Carmen Grebenișan a devenit mamă! Influencerița a născut în apă un băiețel perfect sănătos