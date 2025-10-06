Noi informații din ancheta în cazul copiilor decedați la Spitalul pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași. Bacteria Serratia marcescens, care a provocat focarul din secția de terapie intensivă, în urma căruia 7 copii au murit, a fost identificată și pe mâinile uneia dintre asistentele medicale.

Pe parcursul mai multor săptămâni au fost recoltate probe din secția de terapie intensivă, iar două au ieșit pozitive: una în scurgerea unei chiuvete din ATI și o alta pe mâinile asistentei. Secția rămâne închisă, iar în paralel s-au desfășurat controale ale Corpului de control al ministrului Sănătății și ale Inspecției Sanitare de Stat.

Inspectorii au descoperit nereguli grave: în saloanele de terapie intensivă nu există chiuvete unde personalul să își spele mâinile. Pentru a face acest lucru, asistentele și medicii trebuie să iasă pe hol și să folosească o singură chiuvetă aflată la capătul acestuia.

Luni a avut loc o conferință de presă la spital, la care a participat președintele Consiliului Județean, Costel Alexe, și conducerea unității medicale, și rămâne de văzut ce măsuri vor fi luate, în condițiile în care secția nu poate fi redeschisă până la remedierea problemelor.

Deși a fost reabilitat recent și a primit aviz de funcționare de la DSP, spitalul nu respectă una dintre cele mai importante condiții de igienă din ATI – existența chiuvetelor în saloane.

Șase copii au murit din cauza unei infecții în secția de terapie intensivă, la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. Ulterior, un bebeluş adus de la Iaşi a murit la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Capitală.

