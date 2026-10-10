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Video Noi date în cazul copilului care ar fi fost strâns de gât în timpul unui meci de fotbal. Ce măsuri au fost luate împotriva antrenorului

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copil care pare a fi strans de gat de un antrenor de fotbal
Foto: Captură video Digi24
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Au apărut noi informații în cazul revoltător de la Vaslui, din timpul unei meci de fotbal pentru juniori. Antrenorul care ar fi strâns de gât un copil pentru o pasă greșită a fost suspendat pentru un an și amendat. Incidentul a avut loc chiar sub privirile celor prezenți.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Incidentul ar fi avut loc la meciul dintre ACS Husana Huși și Standard Vaslui, iar totul ar fi pornit de la o greșeală de joc. Tehnicianul care l-ar fi prins de gât pe copilul care greșise pasa și l-ar fi ridicat de la pământ, neagă acuzațiile.

„Nu este nimic adevărat. Deci eu copilul l-am chemat la marje pentru a-i da niște indicații spre bine. Poza a fost făcută din tribună de cineva, nu știu de cine, de niște persoane. Eu nu am nicio intenție de a-l strânge de gât”, a spus Mihăiță Lungu, antrenorul acuzat. Întrebat despre una dintre poze în care s-ar vedea că picioarele copilului sunt la o distanță considerabilă de sol, el a declarat că „este din umăr ridicat”: „Dacă se întâmpla așa ceva luam un cartonaș roșu”, a mai afirmat acesta.  

Președintele clubului la care antrenează bărbatul a spus că incidentul este exagerat: „Era un nepot de-al lui și s-a jucat cu el, l-a luat în brațe așa mai mult. Se exagerează”, a afirmat acesta. „E nepotul lui și cam asta este treaba”, a adăugat el. 

Asociația Județeană de Fotbal (AJF) Vaslui a sesizat Comisia de Etică și Disciplină. Antrenorul a fost suspendat pentru un an și amendat cu 3.000 lei.

Bogdan Gheorghiță, președintele AJF Vaslui, a afirmat că „a aflat de situația asta chiar în acea noapte”.

„Dimineață la prima oră am sesizat comisia de etică și disciplină din cadrul AJF Vaslui, am solicitat să strângem cât mai repede documentele aferente meciului, mă refer la raportul de joc pe care îl întrunesc arbitrii, am solicitat puncte de vedere de la persoanele în cauză”, a mai precizat Gheorghiță. 

Cazul a ajuns și în atenția Federației Române de Fotbal, care condamnă astfel de comportamente.

„Incidentele precum cel de la partida menționată nu au ce căuta în fotbalul românesc, indiferent de nivelul competițional sau de categoria de vârstă. Modificările regulamentare adoptate de comitetul executiv al FRF în august 2024 au avut ca scop direct întărirea cadrului normativ privind sancționarea fermă a comportamentelor abuzive ale antrenorilor și oficialilor”, arată Federația într-un răspuns transmis către Digi24. 

Editor : C.S.

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