Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași/ Facebook

Noi date în cazul tragediei celor șapte copii care au murit în urma infecției cu o bacterie de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. Potrivit surselor Digi24, bacteria ucigașă a fost găsită în scurgerea  unei chiuvete din secția ATI. 

După aproape două săptămâni de teste negative în secția ATI, marți a fost identificată prima probă pozitivă cu bacteria Serratia marcescens. Sursele Digi24 spun că bacteria a fost descoperită în scurgerea unei chiuvete la care personalul medical își spală mâinile. De la această chiuvetă s-ar fi putut infecta cei nouă copii internați, dintre care șapte au murit.

Primul caz de infectare a fost confirmat pe 10 septembrie. Cu toate acestea, Direcția de Sănătate Publică (DSP) a ajuns la spital abia pe 24 septembrie, după zece zile.

Pe 15 septembrie, spitalul a informat DSP că existau deja trei copii infectați. Două zile mai târziu, instituția a transmis că spitalul trebuie să continue ancheta și, dacă e necesar, să declare focar. Pe 19 septembrie, spitalul a anunțat cinci cazuri și a declarat focar, dar DSP nu a impus nicio măsură.

Abia pe 24 septembrie DSP a recoltat probe, iar una dintre ele a ieșit pozitivă marți. 

În continuare la spital este Corpul de Control al Ministrului Sănătății. De asemenea, Inspecția Sanitară de Stat verifică toate documentele legate de măsurile luate de spital și DSP.

