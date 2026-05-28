Video Noi date privind tripla crimă din Târgu Jiu. Femeia găsită moartă fusese cu doar o zi înainte la poliție. Ce a reclamat victima

Polițiști în fața blocului unde au fost găsite persoanele decedate. Foto: Captură video Digi24

Poliţiştii de la IPJ Gorj au precizat, joi, că femeia de 83 de ani care a fost găsită moartă în locuinţa sa din Târgu Jiu reclamase că a fost ameninţată şi agresată de mai multe ori de fiica sa, în vârstă de 62 de ani. Ca urmare, pe numele fiicei a fost emis ordin de protecţie provizoriu, iar aceasta le-a declarat poliţiştilor că va locui la o altă adresă, pe periada vizată. Totodată, bătrâna a arătat că unul dintre nepoţi i-a adresat cuvinte jignitoare, dar între ea şi aceştia nu au fost sesizate fapte de violenţă fizică.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj, femeia de 83 de ani care ulterior a fost găsită moartă s-a prezentat, marţi, însoţită de preşedintele asociaţiei de proprietari unde era arondat blocul în care locuia, la Poliţia Municipiului Târgu Jiu şi a sesizat că, de o perioadă de timp, a fost ameninţată şi agresată de fiica sa, de 62 de ani, cu care locuia în acelaşi apartament.

„În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de violenţă în familie şi ameninţare, fiind, totodată, emis un ordin de protecţie provizoriu împotriva femeii de 62 de ani, fără monitorizare electronică, întrucât victima a motivat că nu se descurcă cu dispozitivele electronice.

În contextul îndeplinirii procedurii de aducere la cunoştinţa femeii de 62 de ani a ordinului de protecţie emis împotriva sa şi a măsurii de evacuare din locuinţa comună, poliţiştii au constatat că aceasta plecase deja de la locaţie şi se afla la altă adresă, din municipiul Târgu Jiu, pe strada Aurel Vlaicu, unde a declarat că va locui pe perioada interdicţiei de a se apropia de mama sa şi de apartamentul în care aceasta are domiciliul”, a arătat IPJ Gorj.

Fiind întrebată de poliţişti în legătură cu relaţia dintre ea şi cei doi nepoţi, femeia de 83 de ani a declarat că nu are conflicte cu aceştia, dar că unul dintre ei, cel în vârstă de 39 de ani, i-ar fi adresat cuvinte şi expresii jignitoare, în urmă cu aproximativ 2 luni, conform aceleiaşi surse.

Ca urmare, a fost întocmit formularul de evaluare a riscului, însă nu a rezultat un risc iminent, iar femeia nu a solicitat emiterea unui ordin de protecţie provizoriu şi nu a formluat plângere, fiindu-i înmânată o cerere pentru a se adresa instanţei de judecată, conform legislaţiei în vigoare.

Poliţia a precizat că între victimă şi cei doi nepoţi ai acesteia nu au fost sesizate fapte de violenţă fizică.

O femeie de 83 de ani şi doi nepoţi ai săi, în vârstă de 39 şi 40 de ani, au fost găsiţi morţi, miercuri seară, într-un apartament din Târgu Jiu, cu urme de violenţă pe corp. Poliţiştii şi procurorii fac cercetări pentru a stabili ce s-a întâmplat.

Autorităţile au fost alertate de un reprezentant al asociaţiei de locatari a unui bloc de pe strada Olari din municipiul Târgu Jiu, care a anunţat că o femeie de 83 de ani nu poate fi contactată.
 
„Poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Târgu Jiu, împreună cu pompieri din cadrul ISU Gorj, s-au deplasat la locaţia menţionată, pentru verificări, în apartament fiind identificate trei persoane decedate, respectiv o femeie de 83 de ani şi doi bărbaţi de 39 şi 40 de ani, care prezentau urme de violenţă pe corp. La faţa locului s-au deplasat, de îndată, echipe operative complexe, formate din poliţişti de investigaţii criminale, criminalişti şi procuror competent, pentru efectuarea cercetării la faţa locului şi stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul", au anunţat oficialii Poliţiei judeţene Gorj.

