Noi detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Anunțul făcut de Spitalul Universitar de Urgență București

Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Spitalul Universitar de Urgență București a transmis sâmbătă dimineață „că evoluția pacientului este firească patologiei existente, cu o dinamică pozitivă”.

Sâmbătă dimineață, Spitalul Universitar de Urgență București a transmis un comunicat cu privire la starea de sănătăte a lui Mircea Lucescu.

„Având în vedere interesul firesc manifestat în spațiul public, facem precizarea că evoluția pacientului este firească patologiei existente, cu o dinamică pozitivă. Spitalul Universitar de Urgență București va comunica oficial orice element de interes public, dacă va fi necesar, făcând apel la respectare demnității și intimității individuale a fiecărui pacient”, se arată în mesajul transmis de reprezentanții spitalului.

Mircea Lucescu a suferit un infarct miocardic acut vineri dimineaţă, la Spitalul Unversitar, unde se află internat de la sfârşitul săptămânii trecute.

La finalul săptămânii trecute, Mircea Lucescu a fost internat de urgenţă la SUUB, după ce i s-a făcut rău în timpul şedinţei tehnice premergătoare unui antrenament al echipei naţionale, fiind afectat de ratarea calificării la Cupa Mondială 2026, după înfrângerea suferită în faţa Turciei (0-1), joia trecută.

Lucescu nu a făcut deplasare cu naţionala în Slovacia, reprezentativa României fiind condusă de secundul Ionel Gane la meciul amical pierdut marţi cu 0-2.

Federaţia Română de Fotbal a anunţat, joi, prin intermediul site-ului oficial, că antrenorul Mircea Lucescu şi-a încheiat mandatul de selecţioner al echipei naţionale a României, preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, afirmând că îl aşteaptă într-un nou rol, în lunile următoare.

Sub conducerea lui Mircea Lucescu, România a reuşit o campanie de excepţie în Liga Naţiunilor, în urma căreia reprezentativa a obţinut locul în play-off-ul din martie, pentru accederea la Cupa Mondială din vara aceasta. Bilanţul său pe banca naţionalei în această perioadă cuprinde 11 victorii, 1 egal şi 6 înfrângeri.

Editor : A.P.