Noi detalii în cazul copilului de 4 ani, ucis de un câine ciobănesc. Primar: „Animalul era legat şi cel mic a mers să-i dea de mâncare”

Poliţiştii din Buzău au deschis, luni, un dosar penal în care se fac cercetări sub coordonarea procurorilor, pentru stabilirea împrejurărilor în care a murit copilul de aproape patru ani, care a fost sfâşiat de un câine ciobănesc dintr-o curte aflată în vecinătatea casei unde locuia minorul împreună cu mama sa. Primarul comunei Movila Banului, Romică Moise, spune că el a solicitat ajutor la Ambulanţă şi Poliţie, după ce a fost sunat de proprietara animalului. Potrivit primarului, mama l-ar fi căutat de „ceva vreme” pe copil prin sat, trupul mutilat al copilului fiind descoperit de proprietara câinelui.

Copilul de aproape 4 ani, din satul Limpeziş, care a murit după ce a fost muşcat de un câine duminică seară, era singurul copil la părinţi şi era crescut de mamă la locuinţa acesteia, aflată în vecinătatea unei stâne de capre, amplasată la marginea satului.

Primarul comunei Movila Banului, Romică Moise, spune că el este cel care a solicitat ajutor la Ambulanţa şi Poliţie după ce a fost sunat de proprietara animalului care i-ar fi provocat rănile fatale copilului care încă nu împlinise patru ani.

„Sunt absolut şocat, după ora 19.00 am fost sunat de proprietara câinelui şi am alertat atât Ambulanţa, cât şi Poliţia. Am înţeles că mama îl căuta pe cel mic de ceva vreme prin sat şi a fost găsit de proprietara câinelui. Animalul era legat şi bănuiesc că cel mic a mers să îi dea ceva de mâncare, pentru că ar exista nişte muşcături şi în zona mâinii. Nu a văzut nimeni ce s-a întâmplat, doar ancheta Poliţiei să poată lămuri lucrurile mai în detaliu”, a declarat Romică Moise, primarul comunei Movila Banului din judeţul Buzău, citat de News.ro.

Potrivit reprezentanţilor Serviciului de Ambulanţă Judeţean Buzău, la sosirea echipajului copilul era decedat şi avea mai multe plăgi muşcate.

Copilul avea răni grave la cap, la femur şi la gât şi a murit din cauza hemoragiei masive.

Potrivit relatărilor de la locul tragediei, micuţul ar fi intrat în curtea în care era animalul legat, iar acesta s-ar fi repezit la el.

