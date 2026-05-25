Live TV

Noi detalii în cazul copilului de 4 ani, ucis de un câine ciobănesc. Primar: „Animalul era legat şi cel mic a mers să-i dea de mâncare”

Data actualizării: Data publicării:
loc crima
Dosar penal în cazul copilului mort după ce a fost muşcat de un câine ciobănesc de la o stână de capre. Foto: Captură video

Poliţiştii din Buzău au deschis, luni, un dosar penal în care se fac cercetări sub coordonarea procurorilor, pentru stabilirea împrejurărilor în care a murit copilul de aproape patru ani, care a fost sfâşiat de un câine ciobănesc dintr-o curte aflată în vecinătatea casei unde locuia minorul împreună cu mama sa. Primarul comunei Movila Banului, Romică Moise, spune că el a solicitat ajutor la Ambulanţă şi Poliţie, după ce a fost sunat de proprietara animalului. Potrivit primarului, mama l-ar fi căutat de „ceva vreme” pe copil prin sat, trupul mutilat al copilului fiind descoperit de proprietara câinelui.

Copilul de aproape 4 ani, din satul Limpeziş, care a murit după ce a fost muşcat de un câine duminică seară, era singurul copil la părinţi şi era crescut de mamă la locuinţa acesteia, aflată în vecinătatea unei stâne de capre, amplasată la marginea satului.

Primarul comunei Movila Banului, Romică Moise, spune că el este cel care a solicitat ajutor la Ambulanţa şi Poliţie după ce a fost sunat de proprietara animalului care i-ar fi provocat rănile fatale copilului care încă nu împlinise patru ani.

„Sunt absolut şocat, după ora 19.00 am fost sunat de proprietara câinelui şi am alertat atât Ambulanţa, cât şi Poliţia. Am înţeles că mama îl căuta pe cel mic de ceva vreme prin sat şi a fost găsit de proprietara câinelui. Animalul era legat şi bănuiesc că cel mic a mers să îi dea ceva de mâncare, pentru că ar exista nişte muşcături şi în zona mâinii. Nu a văzut nimeni ce s-a întâmplat, doar ancheta Poliţiei să poată lămuri lucrurile mai în detaliu”, a declarat Romică Moise, primarul comunei Movila Banului din judeţul Buzău, citat de News.ro.

Potrivit reprezentanţilor Serviciului de Ambulanţă Judeţean Buzău, la sosirea echipajului copilul era decedat şi avea mai multe plăgi muşcate.

Copilul avea răni grave la cap, la femur şi la gât şi a murit din cauza hemoragiei masive.

Potrivit relatărilor de la locul tragediei, micuţul ar fi intrat în curtea în care era animalul legat, iar acesta s-ar fi repezit la el.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
vladimir putin
1
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete...
aeronava easyjet
2
Un zbor EasyJet din Egipt către Marea Britanie a aterizat de urgență la Roma după ce un...
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma.
3
Thuma, atac la Bolojan: „Liderii liberali care au construit România știau că un loc se...
vreme, ploaie
4
Vremea se încălzește, dar pentru scurt timp. ANM: „Așteptăm un proces de răcire asociat...
Shakira dai dai
5
Videoclipul melodiei oficiale a Campionatului Mondial de Fotbal 2026 a fost publicat...
Ksenia Efremova a descris-o pe Sorana Cîrstea într-un singur cuvânt, după meciul de la Roland Garros
Digi Sport
Ksenia Efremova a descris-o pe Sorana Cîrstea într-un singur cuvânt, după meciul de la Roland Garros
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Primele concluzii ale anchetei în cazul elevului mort la școală în Bacău. Raed Arafat: „Telefoanele au arătat clar că e un caz urgent”
copil_cautat_sibiu
Sibiu: Copilul de 5 ani găsit după două zile de căutări, în pădure, a fost externat din spital
chitila
Intervenţie pentru salvarea a doi adolescenți căzuţi într-un lac din Chitila. Au fost scoși din apă și transportați la spital
captura-de-ecran-2026-05-10-122849
Un bărbat e acuzat că a încercat să-și înece câinele în lacul din Parcul Tineretului din Capitală: poliția a deschis dosar penal
polițist și uniforma de polițist
Fetiţă rănită grav după ce a fost atacată de un bărbat, pe o stradă din Alba Iulia. Tatăl a sunat la 112
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Cum ar vota românii la un referendum pentru demiterea președintelui...
Ilie Bolojan
Ilie Bolojan: „Analiza celor peste 10.000 de proiecte din PNRR...
Renate Reinsve, Cristian Mungiu și Sebastian Stan.
Ce înseamnă includerea filmului lui Mungiu pe lista proiectelor...
BUCURESTI - PARCHETUL GENERAL - USR - PLANGERE PRIM MINISTRU - 30 DEC 2024
Darău îl acuză pe fostul șef ADR că a plătit salarii din bani...
Ultimele știri
O navă taiwaneză și una chineză s-au „confruntat verbal” două zile într-o dispută teritorială pe mare
Exercițiu tactic de amploare la Botoșani: Trupe speciale din România, Republica Moldova și Ungaria participă la „Blue Guardians”
Cazul care a zguduit Republica Moldova. Fostul oficial a cărui soție s-a sinucis a fost pus sub acuzare. Ce spun procurorii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Gemene născute la câteva minute distanță au aflat după zeci de ani că au tați diferiți. Cazul extrem de rar...
Cancan
Românii care pot primi gratis panouri solare și baterii. Programul anunțat într-o localitate din România
Fanatik.ro
Gigi Becali, prima reacție după ce a pierdut 20.000 de euro în procesul cu Florin Talpan: „Îl dau ăia afară”...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Singurul jucător al lui Kopic cu probleme medicale înainte de Dinamo – FCSB. Ce se întâmplă cu Pușcaș?
Adevărul
Japonia testează un avion de pasageri de cel puțin două ori mai rapid decât legendarul Concorde. Două ore de...
Playtech
Orașul din România care s-a reinventat economic. Este numit „Mica Romă” și are sub 20.000 de locuitori
Digi FM
Au împlinit 75 de ani de căsnicie și au dezvăluit secretul relației perfecte. Replica savuroasă a soțului a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Baciu stă doar la baraj!" A fost anunțat numele viitorului antrenor de la FCSB
Pro FM
Jennifer Lopez, șarmantă într-o rochie roșie foarte decoltată, în stil Baywatch. „Fără filtre. O frumusețe...
Film Now
„E o femeie formidabilă, pare că a câștigat la loteria genetică!” Matt Damon, declarații neașteptate despre...
Adevarul
Barajele abandonate care sufocă râurile României. Peste 600 de bariere inutile au fost demolate pe râurile...
Newsweek
Lia Savonea atacă la CCR o lege care dezavantajează pensionarii și persoanele cu handicap. Care sunt motivele?
Digi FM
Cea mai dură reacție după victoria lui Cristian Mungiu la Cannes: „Festivalul a greșit”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce anumite regiuni ale creierului sunt mai predispuse la tumori. Descoperirea cerceatătorilor australieni
Digi Animal World
Un cerb „beat” a fost surprins pe marginea unui drum din Franța. Imaginile au devenit virale
Film Now
Russell Crowe și iubita sa, îndrăgostiți la Roland-Garros. Imagini inedite cu actorul din „Galdiatorul”...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...