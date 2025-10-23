Live TV

Video Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă în Olanda. Ipoteza luată în calcul de Poliție

Data publicării:
masina
Doi tineri, care erau dați dispăruți de patru zile, au fost găsiți împușcați.

Descoperire șocantă într-o pădure din Harghita. Doi tineri, care erau dați dispăruți de patru zile, au fost găsiți împușcați. Descoperirea a fost făcută de familia fetei, deși femeia anunțase dispariția lor la Poliție. Acum anchetatorii urmează să stabilească ce s-a petrecut între cei doi. Una dintre ipoteze este crima urmată de sinucidere.

Rudele fetei de 19 ani au lansat apeluri pe rețelele sociale, îngrijorate că tânăra nu le-a mai răspuns la telefon. Fata avea o relație cu tânărul de 20 de ani, tot din Bacău, de mult timp și vineri ar fi trebuit să plece la muncă în Olanda. Mama ei nu era acasă în momentul dispariției și ar fi anunțat autoritățile abia marți, când femeia s-a întors la locuință. Polițiștii susțin că dispariția a fost anunțată chiar mai târziu, respectiv în ziua următoare.

Fratele fetei: Telefoanele lor erau oprite, nu sunau deloc, internetul nu-l aveau pornit, mesajele nu le primeau. Ei au plecat la 12.35 de acasă, noaptea, duminică și nicio cameră de supraveghere nu a văzut încotro au luat-o. Și după a fost anunțată poliția, autoritățile. Nu am primit nicio informație legată de ei și mama, împreună cu cumnata și cu fiica ei au pornit în căutare.

Maria Plumbu - purtător de cuvânt IPJ Harghita: Cei doi tineri erau dați dispăruți de către polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău din data de 22 octombrie 2025.

Femeile din familie spun că au fost ajutate și de alți localnici la căutări. Au verificat mai multe camere de supraveghere din zonă și au găsit mașina la marginea lacului Frumoasa din Harghita.

-Atât am mers, până la lac, și am găsit o mașină și am mers acolo să vedem. Și erau amândoi morți.

Criminaliștii au găsit în mașină un pistol de asomare, folosit de obicei în abatoare. Deși nu este o armă de foc, dispozitivul poate provoca răni grave sau chiar mortale dacă este folosit asupra unei persoane.

-Mașina era încuiată, din ce am înțeles, din interior. Mașina era cu fața către pădure.

Polițiștii trebuie să facă acum lumină în acest caz. Una dintre ipoteze este o crimă urmată de sinucidere, dar familia susține că nu existau confilcte între cei doi.

Fratele fetei: Nu cred că au avut nicio dispută, erau foarte liniștiți, foarte la locul lor. Nu i-am văzut niciodată să-și zică un cuvânt rău unul altuia.

Oamenii legii au deschis un dosar pentru omor. Trupurile celor doi tineri au fost duse la morgă, iar legiștii urmează să stabilească de cât timp erau morti, dar și dacă pe trupurile lor sunt și alte urme de violență, detalii extrem de importante pentru anchetatori.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
1
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată...
exercitiu militari romani, bucuresti
2
Șeful Armatei, despre cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război...
soldați ruși capturați în urma unei operațiuni în care armata ucraineană a folosit drone terestre cu explozibili
3
„Vrem să ne predăm”. „Inamicul” pe care rușii nu îl pot înfrânge: Cum au ajuns soldații...
Un bărbat dă mâna cu o femeie
4
Firmele care angajează persoane de peste 30 ani, pentru a le califica, vor primi o...
Cine sunt muncitorii filipinezi care au venit în România. Foto Getty Images
5
Povestea unei muncitoare filipineze venite în România: „Mă simt recunoscătoare. Viața mea...
Sârbii nu uită și nu iartă! Imagini neverosimile, la o lună după ce Novak Djokovic și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
Digi Sport
Sârbii nu uită și nu iartă! Imagini neverosimile, la o lună după ce Novak Djokovic și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
robert negoita
Robert Negoiță, despre drumurile asfaltate peste magistrale de gaz...
ilie bolojan face declaratii
Cu ce note a terminat Ilie Bolojan facultatea: Premierul a publicat...
Bogdan Ivan.
Bogdan Ivan, avertisment pentru companiile din energie după explozia...
livrator pe bicicletă
Livrator de mâncare, bătut cu pumnii și picioarele de un bărbat în...
Ultimele știri
Falsul agent SRI a fost reținut. Propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile
Date îngrijorătoare despre percepția românilor asupra societății. Remus Ștefureac: Consecințele ar putea deveni de necontrolat
Nicuşor Dan, mesaj de la Bruxelles: Discutăm despre securitatea Europei, zidul de drone, sancțiunile împotriva Rusiei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Șah
Federaţia Internaţională de Şah îl anchetează pe marele maestru rus Vladimir Kramnik care l-a acuzat pe americanul Naroditsky că trişa
banda cu politia nu treceti
Anchetă în Bacău: bebeluș găsit mort pe un câmp. Trupul era ascuns în pungi
bloc afectat de explozie in rahova
Bujduveanu, după raportul preliminar al INSEMEX: „Cine a racordat la utilități imobilul din Rahova a făcut-o cu încălcarea legii”
Laura Codruța Kovesi. Foto- Profimedia
„FBI-ul grecesc” a arestat 37 de persoane implicate într-o schemă frauduloasă de subvenții agricole
Frunze de conifer cu zăpadă
Record de frig azi, în România: temperatura negativă înregistrată la o stație meteo din Harghita
Partenerii noștri
Pe Roz
Sezonul Scorpionului aduce transformări profunde. Două zodii își reevaluează resursele, valorile și relațiile
Cancan
Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată...
Fanatik.ro
Cristela, soția lui Călin Georgescu, acuzată că a primit 40.000 de lei de la o firmă implicată în exporturi...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Top 100 cei mai mari antrenori din istorie. Cine sunt cei 3 români aflați pe lista britanicilor
Adevărul
Faza critică a războiului: Cum rezistă Ucraina și ce arată evoluțiile recente despre limitele strategiei ruse
Playtech
Motivul pentru care capacele de canalizare sunt rotunde. Explicaţia specialiştilor, una inedită
Digi FM
Cine sunt cei doi tineri care au fost descoperiți fără viață într-o mașină. Aveau 20 de ani și plănuiau să...
Digi Sport
”Moment extrem de stânjenitor”, în direct la TV! ”Hai, mai întinde-te puțin”
Pro FM
Isabel Preysler, despre căsnicia cu Julio Iglesias: „Am plâns mult în ziua nunții, nimeni nu trebuia să afle...
Film Now
Titanic putea pierde una dintre cele mai iubite scene. Studioul a vrut să taie un detaliu care dă culoare...
Adevarul
Turcii scriu că Hagi se mută din România. „Regele” s-ar fi întâlnit deja cu agenți imobiliari
Newsweek
Pensie majorată cu 2.000 de lei după recalculare. Pensionarul, ajutat de o cerere la Casa de Pensii
Digi FM
Brigitte Bardot, după ce a apărut informația că a murit: "Nu știu cine e idiotul care a început acest fake...
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Puțini știu aceste detalii. Ce joburi a avut Demi Moore înainte de a fi actriță: „Oamenii nu știau că am doar...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...