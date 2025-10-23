Descoperire șocantă într-o pădure din Harghita. Doi tineri, care erau dați dispăruți de patru zile, au fost găsiți împușcați. Descoperirea a fost făcută de familia fetei, deși femeia anunțase dispariția lor la Poliție. Acum anchetatorii urmează să stabilească ce s-a petrecut între cei doi. Una dintre ipoteze este crima urmată de sinucidere.

Rudele fetei de 19 ani au lansat apeluri pe rețelele sociale, îngrijorate că tânăra nu le-a mai răspuns la telefon. Fata avea o relație cu tânărul de 20 de ani, tot din Bacău, de mult timp și vineri ar fi trebuit să plece la muncă în Olanda. Mama ei nu era acasă în momentul dispariției și ar fi anunțat autoritățile abia marți, când femeia s-a întors la locuință. Polițiștii susțin că dispariția a fost anunțată chiar mai târziu, respectiv în ziua următoare.

Fratele fetei: Telefoanele lor erau oprite, nu sunau deloc, internetul nu-l aveau pornit, mesajele nu le primeau. Ei au plecat la 12.35 de acasă, noaptea, duminică și nicio cameră de supraveghere nu a văzut încotro au luat-o. Și după a fost anunțată poliția, autoritățile. Nu am primit nicio informație legată de ei și mama, împreună cu cumnata și cu fiica ei au pornit în căutare.

Maria Plumbu - purtător de cuvânt IPJ Harghita: Cei doi tineri erau dați dispăruți de către polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău din data de 22 octombrie 2025.

Femeile din familie spun că au fost ajutate și de alți localnici la căutări. Au verificat mai multe camere de supraveghere din zonă și au găsit mașina la marginea lacului Frumoasa din Harghita.

-Atât am mers, până la lac, și am găsit o mașină și am mers acolo să vedem. Și erau amândoi morți.

Criminaliștii au găsit în mașină un pistol de asomare, folosit de obicei în abatoare. Deși nu este o armă de foc, dispozitivul poate provoca răni grave sau chiar mortale dacă este folosit asupra unei persoane.

-Mașina era încuiată, din ce am înțeles, din interior. Mașina era cu fața către pădure.

Polițiștii trebuie să facă acum lumină în acest caz. Una dintre ipoteze este o crimă urmată de sinucidere, dar familia susține că nu existau confilcte între cei doi.

Fratele fetei: Nu cred că au avut nicio dispută, erau foarte liniștiți, foarte la locul lor. Nu i-am văzut niciodată să-și zică un cuvânt rău unul altuia.

Oamenii legii au deschis un dosar pentru omor. Trupurile celor doi tineri au fost duse la morgă, iar legiștii urmează să stabilească de cât timp erau morti, dar și dacă pe trupurile lor sunt și alte urme de violență, detalii extrem de importante pentru anchetatori.

