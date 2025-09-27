Live TV

Video Noi dezvăluiri de la spitalul din Iași unde au murit șase copii. Un bebeluș a murit în iunie, după ce s-a infectat cu o altă bacterie

maternitate picioare de bebeluș
Foto: Shutterstock

Un nou-născut a murit în luna iunie, după ce s-a infectat cu o altă bacterie în spitalul „Sf. Maria” din Iași, iar rudele bebelușului fac acuzații grave. Informațiile au ieșit la iveală după ce șase copii au fost uciși de o bacterie periculoasă în secția ATI. Sunt anchete în plină desfășurare, iar Corpul de control al premierului face verificări. Sâmbătă va ajunge acolo și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. 

Un alt focar, cu bacteria Klebsiella, ar fi fost descoperit în spitalul „Sf. Maria” din Iași în luna iunie, potrivit informațiilor obținute de Digi24.

Direcția de Sănătate Publică (DSP) a confirmat faptul că au fost înregistrate trei cazuri. Un bebeluș de doar o lună a decedat.

Rudele nou-născutului spun că au adus copilul care fusese născut prematur la spital pentru că avea icter. Cel mai probabil atunci, în secția de terapie intensivă, s-a infectat cu această bacterie care i-a fost fatală. Certificatul medico-legal a confirmat decesul, cauza fiind această bacterie care a provocat o infecție generalizată. 

Maria Voica Pleșca, mătușa bebelușului decedat a declarat: „După două zile, s-a mutat în terapie intensivă pentru a face fototerapie. A fost mutată din nou pe salon, starea era bună. A doua zi a urmat din nou fototerapie, iar mutată pe ATI. A început să se simtă rău bebelușul, după ce scrie în raportul medical: somnolență, inapetit”.

„După trei zile a ieșit la analize Klebsiella.  S-a înrăutățit, a fost nevoie de transfuzii. Nu a avut șanse pentru că era prea puternică bacteria pentru un nou-născut”, a mai spus femeia. 

Aceasta a mai adăugat: „De la maternitate copilul nu avut niciun fel de tratament pe scrisoare medicală, ca și cum ar avea vreo afecțiune. Dacă la internare nu era și la trei zile era, cu siguranță e din spital. Luată de la ATI, credem noi, pentru că a avut montat un cateter, a fost pusă la incubator, incubatorul din raportul DSP se dezinfectează cum se dezinfectează”. 

„Ni s-a spus că este foarte gravă situația și că nu are șanse să trăiască”, a mai declarat ea. 

Șase copii au murit din cauza unei infecții în secția de terapie intensivă, la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. Conducerea unității medicale susține că a anunțat direcția sanitară în data de 15 septembrie. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, susține că raportarea s-a făcut mult mai târziu, pe 19 septembrie. 

Rogobete va ajunge sâmbătă la Iași, la Spitalul „Sfânta Maria”, unde va coordona ancheta împreună cu șeful Corpului de Control și șeful Inspecției Sanitare de Stat din Ministerul Sănătății. Ministrul a anunțat că face această deplasare pentru transparență și claritate.

