Noi dezvăluiri despre achizițiile ANM: contracte de milioane de lei pentru tonere, laptopuri și mobilier. „Legea a fost opțională”

După dezvăluirile privind cheltuieli pe haine și produse de lux, Diana Buzoianu a prezentat noi rezultate ale verificărilor realizate de Corpul de Control la ANM. Conform ministrei Mediului, în ultimii patru ani ar fi fost atribuite direct contracte în valoare de milioane de lei pentru tonere, laptopuri, calculatoare și mobilier.

„Achiziții directe peste achiziții directe, cu valori de milioane de lei în ultimii 4 ani de zile, făcute cu încălcarea legislației, la ANM. Plata unor parfumuri de pe cardurile oficiale ale ANM nu a fost singurul lucru descoperit de Corpul de Control”, a scris în deschiderea mesajului Diana Buzoianu.

Aceasta a oferit cu titlu de exemplu mai multe achiziții prin atribuire directă: „Corpul control a scos la iveală și cum achiziții de tonere, de exemplu, de peste 400.000 de lei în anul 2023, 710.000 de lei în 2024, 570.000 de lei în 2025 au fost date prin licitație directă (deși limita de achiziții directe e la valoarea de 270.000)”.

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Și în cazul laptopurilor și calculatoarelor s-a procedat în același fel, a mai susținut Buzoianu.

„De exemplu, ANM a făcut magia să dea prin achiziție directă contracte în valoare de 850.000 de lei pentru calculatoare și laptopuri în anul 2023. În 2024 a fost achiziționată mobilă în valoare de peste 1.5 milioane de lei. Ați ghicit. Tot prin atribuire directă. Și lista continuă. Cu multe tipuri de produse unde ANM a decis că nu va aplica legislația în vigoare, ci va atribui direct către niște firme contractele”.

Conform ministrei Mediului, cele două firme câștigătoare pe aproape toate tipurile de categorii de produse verificate sunt: Euroserv Copy Consult SRL și Euro Data Concept SRL.

„Îi invit pe cei curioși să vadă ce procent din cifra de afaceri a acestor 2 firme este reprezentant de contractele directe de la ANM. Și câți angajați au. Sunt curioasă să văd cum vor justifica influencerii PSD și azi de ce directoarea ANM trebuie să rămână în funcție când, în mod evident, legea a fost opțională de aplicat la ANM în ultimii ani de zile sub conducerea doamnei Mateescu”.

Același control făcut de Ministerul Mediului la Administraţia Naţionale de Meteorologie (ANM) a aratat că unul dintre cele cinci carduri asociate contului ANM a fost utilizat pentru a cumpăra parfumuri, rochii, pijamale, poşete, produse cosmetice, lumânări parfumate, pantofi cu toc şi inclusiv un sutien de lux care costă peste 1.000 de lei.

Şefa Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a anunţat că a luat act de raportul Corpului de Control pe care ministra Mediului, Diana Buzoianu, l-a publicat sâmbătă, precizând că a depus sesizări la poliție încă din luna august.

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Editor : A.M.G.