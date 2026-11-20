Doi frați din județul Cluj au fost trimiși în judecată, fiind acuzați că l-au ajutat pe Emil Gânj, bărbatul căutat pentru uciderea fostei iubite în județul Mureș, să se ascundă de autorități. Potrivit anchetatorilor, aceștia i-ar fi oferit transport, hrană și adăpost în două locuințe izolate, deși știau că era căutat de poliție. Unul dintre frați ar fi avut 239 de convorbiri telefonice cu fugarul.

Potrivit anchetatorilor, cei doi frați l-ar fi sprijinit pe Emil Gânj să se sustragă autorităților, punându-i la dispoziție locuințe în care să se ascundă, dar și hrană și mijloace de transport.

Unul dintre bărbați, în vârstă de 47 de ani, este acuzat că i-ar fi oferit adăpost într-o casă situată în apropierea satului Oaș, din județul Cluj, în perioada aprilie 2024 - februarie 2025.

Celălalt frate ar fi găzduit fugarul timp de aproximativ două luni, într-o locuință izolată de la marginea satului Poiana Frății, tot din județul Cluj.

Anchetatorii susțin că ambii bărbați știau că Emil Gânj era căutat de poliție. Mai mult, unul dintre frați ar fi avut nu mai puțin de 239 de convorbiri telefonice cu acesta.

Cei doi nu și-au recunoscut faptele și au fost trimiși în judecată pentru favorizarea făptuitorului. Judecătoria Turda urmează să pronunțe o primă decizie în dosar pe 14 ianuarie 2027.

Emil Gânj este căutat de autorități din iulie 2025, fiind acuzat că și-a ucis fosta iubită în localitatea Miheșu de Câmpie, din județul Mureș, după care ar fi incendiat locuința în care se afla victima.

Editor : Ș.A.