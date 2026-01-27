Live TV

Video Noi dezvăluiri în cazul pădurii de la Băile Felix. Firma care face defrișările , deschisă de o angajată a unei fabrici de pantofi

Data actualizării: Data publicării:
Sursa foto: colaj captură video Digi24

Noi dezvăluiri despre tăierile ilegale făcute în pădurea din Băile Felix. Firma care face defrișările este una de apartament, deschisă de o angajată a unei fabrici de pantofi. Firma are doar doi agajați, dintre care unul este soțul femeii. Ei au tăiat inclusiv copaci sănătoși, nemarcați. Inspectorii Gărzii de Mediu au descins acolo pentru a evalua pagubele făcute.

Garda Forestieră Oradea s-a întors în pădurea din Băile Felix pentru a verifica exploatarea forestieră. În cursul zilei de ieri au fost descoperiți nouă arbori nemarcați, care au fost tăiați în cadrul lucrării. Astăzi, sunt verificate toate cele nouă parcele.

Reprezentantul Gărzii Forestiere Oradea a declarat, întrebat ce s-a descoperit până acum în cadrul acestor verificări, că „momentan au fost inventariate cioatele marcate și arborii pe picior marcați din șapte parcele. Au fost identificate un număr de 11 cioate tăiate fără drept. Urmează să le facem calculul, să facem o plângere penală pentru tăiere fără drept de arbori către agenția care desfășoară activități de exploatare forestieră în zonă”. 

El a mai afirmat că pe măsură ce acest control evoluează sunt găsite din ce în ce mai multe cioate nemarcate. 

Patronul firmei care se ocupă cu desfrișările în pădurea de la Băile Felix spune că arborii sănătoși au fost tăiați dintr-o greșeală.

Întrebat de ce sunt cioate nemarcate tăiate, acesta a spus că „sunt putrede toate pe jos” și „nu le-a văzut băiatul și le-a tăiat în zăpadă”. „Asta-i toată treaba”, a adăugat el. 

Bărbatul a declarat că lucrează de 5 ani în acest domeniu. Acesta a explicat de ce firma este pe numele soției, spunând că ea este „tehnicianul silvic”, deși aceasta lucrează într-o fabrică de pantofi. 

„A făcut cursuri pentru tehnician silvic”, a afirmat el. 

Întrebat cât exploatează și cât are dreptul să scoată din pădure, acesta a spus că scoate „câți arbori sunt marcați”, pe cât este suprafața. 

Bărbatul a mai spus și că nu se simte „cu absolut nimic” vinovat: „S-a tăiat din greșeală că a fost zăpadă pe ele, nu le-a văzut băiatul”, a afirmat el. 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ciprian ciucu
1
Ciprian Ciucu anunţă care sunt primele 4 instituţii care vor fi închise și avertizează că...
Iarnă, Murmansk
2
Stare de urgență în regiunea rusă Murmansk. Mai multe locuințe, fără căldură și...
Donald Trump dublu
3
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al...
localnici
4
Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de...
Main Naval Parade in St.Petersburg.
5
Groenlanda și ipoteza unei posibile invazii a Rusiei și Chinei. Poziția Moscovei în...
Americanii și-au trimis agenții în Italia. Reacția nu s-a lăsat deloc așteptată. Ministrul italian de Interne, mesaj clar
Digi Sport
Americanii și-au trimis agenții în Italia. Reacția nu s-a lăsat deloc așteptată. Ministrul italian de Interne, mesaj clar
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
octavian berceanu
Cazul pădurii de la Băile Felix. Soluțiile fostului șef al Gărzii de Mediu pentru stoparea furtului de lemn
ub barbat taie un arbore cu drujba
Copaci nemarcați, puși la pământ în pădurea de la Băile Felix. Constatările Gărzii Forestiere
arbori taiati baile felix
Ministra Mediului anunță controale la inspecțiile deja făcute în cazul tăierilor ilegale de arbori din Băile Felix. Noi nereguli găsite
arbori taiati baile felix
Tăieri în pădurea de la Băile Felix: contract de exploatare pentru peste 600 de copaci. Ce spun autoritățile
casa padure italia copii
Cazul copiilor crescuți de părinți în pădure divizează Italia. Ce a decis statul în privința minorilor
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan a vorbit despre varianta unui guvern minoritar, în plin...
Donbas pe hartă
Trump continuă să facă jocul lui Putin. Liderul de la Casa Albă îl...
ilie bolojan
Ilie Bolojan: „Impozitarea progresivă nu poate fi introdusă acum. Ar...
Romania and Europe flag
Sondaj. Este suveranitatea națională afectată de apartenența la...
Ultimele știri
Anchetă în cazul turcului evadat. Ieșirea din închisoare, aprobată de șeful ANP: „Detinuții sunt responsabili să respecte regulile”
Atac masiv cu drone asupra Ucrainei. Volodimir Zelenski: „Statele Unite, Europa și alți parteneri să nu rămână tăcuți”
O zi, toate perspectivele: figurile emblematice ale Digi24, DigiSport, Digi FM și PRO FM fac schimb de microfoane pe 29 ianuarie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 26 ianuarie - 1 februarie 2026. Noi oportunități pentru Raci, echilibru și liniște pentru...
Cancan
Cum a fost găsită Viviana Niță în apartamentul ei din București. Ce avea pe cap medicul radiolog în vârstă de...
Fanatik.ro
Gigi Becali a pus tunurile pe Siyabonga Ngezana în vestiarul de la FCSB: „I-am spus în față ce știu despre...
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Mesajul lui Dan Șucu după debutul lui Olimpiu Moruțan la Rapid: „E încântat!”. Ce a gândit când UTA a deschis...
Adevărul
Trei soldați ruși s-au predat în fața unui robot de luptă ucrainean. Videoclipul a devenit viral pe internet
Playtech
Cutremurător! Ce a apărut la mormântul lui Mario, după înmormântare: ţi se face pielea de găină. Cine ar fi...
Digi FM
Adevărul despre averea lui Felix Baumgartner, fostul iubit al Mihaelei Rădulescu. Cine a încasat asigurarea...
Digi Sport
"Sper să-și reconsidere decizia!" Aryna Sabalenka, revoltată de interdicția impusă la Australian Open
Pro FM
Antonia, impresionată complet de felul în care arată Mădălina Ghenea: „Aceste picioare lungi pur și simplu mă...
Film Now
Tippi Hedren, apariție rară la 96 de ani. Legendara actriță și-a sărbătorit aniversarea alături de familie
Adevarul
Rusia introduce pe câmpul de luptă „ucigașul de Himars”
Newsweek
EXCLUSIV Ce spune guvernul despre Ordonanța care ar modifica pensiile militare? Distribuită masiv online
Digi FM
Florin Piersic, trei ore pe scenă, la 90 de ani, într-o gală aniversară: "Împlinesc frageda vârstă de nici nu...
Digi World
Uleiuri din semințe sau unt? Ce este, de fapt, mai sănătos, potrivit specialiștilor
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Sean Penn, pozat de mână cu iubita moldoveancă. Actorul de 65 de ani și Valeria, cu 35 de ani mai tânără...
UTV
Loredana Groza și Iulia Vântur s-au reîntâlnit în India. Revederea vine după o perioadă dificilă pentru...