Noi dezvăluiri despre tăierile ilegale făcute în pădurea din Băile Felix. Firma care face defrișările este una de apartament, deschisă de o angajată a unei fabrici de pantofi. Firma are doar doi agajați, dintre care unul este soțul femeii. Ei au tăiat inclusiv copaci sănătoși, nemarcați. Inspectorii Gărzii de Mediu au descins acolo pentru a evalua pagubele făcute.

Garda Forestieră Oradea s-a întors în pădurea din Băile Felix pentru a verifica exploatarea forestieră. În cursul zilei de ieri au fost descoperiți nouă arbori nemarcați, care au fost tăiați în cadrul lucrării. Astăzi, sunt verificate toate cele nouă parcele.

Reprezentantul Gărzii Forestiere Oradea a declarat, întrebat ce s-a descoperit până acum în cadrul acestor verificări, că „momentan au fost inventariate cioatele marcate și arborii pe picior marcați din șapte parcele. Au fost identificate un număr de 11 cioate tăiate fără drept. Urmează să le facem calculul, să facem o plângere penală pentru tăiere fără drept de arbori către agenția care desfășoară activități de exploatare forestieră în zonă”.

El a mai afirmat că pe măsură ce acest control evoluează sunt găsite din ce în ce mai multe cioate nemarcate.

Patronul firmei care se ocupă cu desfrișările în pădurea de la Băile Felix spune că arborii sănătoși au fost tăiați dintr-o greșeală.

Întrebat de ce sunt cioate nemarcate tăiate, acesta a spus că „sunt putrede toate pe jos” și „nu le-a văzut băiatul și le-a tăiat în zăpadă”. „Asta-i toată treaba”, a adăugat el.

Bărbatul a declarat că lucrează de 5 ani în acest domeniu. Acesta a explicat de ce firma este pe numele soției, spunând că ea este „tehnicianul silvic”, deși aceasta lucrează într-o fabrică de pantofi.

„A făcut cursuri pentru tehnician silvic”, a afirmat el.

Întrebat cât exploatează și cât are dreptul să scoată din pădure, acesta a spus că scoate „câți arbori sunt marcați”, pe cât este suprafața.

Bărbatul a mai spus și că nu se simte „cu absolut nimic” vinovat: „S-a tăiat din greșeală că a fost zăpadă pe ele, nu le-a văzut băiatul”, a afirmat el.

