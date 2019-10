Noi imagini cu intervenția de la Colectiv. Șef IGSU: Nu am ordonat nimănui să fie ascunse. Ele nu au fost solicitate punctual

Imaginile publicate de presă în legătură cu tragedia de la Clubul Colectiv nu acoperă întreaga intervenţie din acea noapte, care a durat aproximativ cinci ore, şi vor fi puse la dispoziţia oricărei structuri abilitate care solicită acest lucru, a afirmat, joi, colonel Cristian Radu, prim adjunct al Inspectorului general al IGSU. El a mai spus că nu asolicitat să fie ascunse și că ele nu au fost solicitate de celelate autorități în mod specific. În plus, acesta a mai declarat că IGSU nu oferă din oficiu imagini cu impact asupra populației.

Declarațiile făcute în conferința de presă:

Colonelul Radu: În legătură cu afirmațiile care s-au vehiculat nu pot să vă spun decât că structura foto-video de la IGSU a fost înființată în 1991 și de la acel moment are ca atribuție înregistrarea imaginilor care sunt utilizate în analiza ulterioară a intervenției. Sunt puse la dispoziția tuturor organelor abilitate la solicitare. Imaginile nu se furnizeză în spațiul public. Ce punem la dispoziție și ce facem de fiecare dată sunt informații cu un puternic impact emoțional și cu caracter personal. Intervenția de la Colectiv a fost o tragedie care ne-a marcat pe toti

Imaginile care au fost difuzate pe posturile de televiziune sunt înregistrate de colegii noştri şi nu sunt un film continuu din momentul în care intervenţia a debutat până la momentul finalizării ei. Intervenţia avut o durată de aproximativ cinci ore, iar imaginile respective au o durată de aproximativ 20 de minute.

A fost vehiculată informaţia că, la nivelul Centrului operaţional naţional al IGSU, s-a luat decizia de a fi ascunse aceste imagini. Eu sunt şeful acestei structuri şi afirm cu toată responsabilitatea că nu am comunicat nimănui, nu am ordonat nimănui, ba dimpotrivă imaginile există în format original la nivelul ISU Bucureşti Ilfov şi vor fi puse la dispoziţia oricărei structuri abilitate care solicită acest lucru.

Vă confirm pentru a lămuri că eu am intrat, am solicitat IGSU aceste imagini, după momentul producerii evenimentului și finalizarii intervenției în privința analizei pe care am efectuat-o cu colegii mei, având în vedere că n-am fost prezent de la momentul debutului intervenției.

De ce nu le-ați dat organelor abilitate?

Respectiva solicitare de la Corpul de Control al prim-ministrului, noi am integrat toate datele de interes și am răspuns punctual la toate solicitările. Am pus la dispoziție pe baza datelor furnizate de colegii noștri: intervenția pe momente a tuturor resurselor angrenate în misiune, momentul în care au fost alertate și momentul în care au ajuns, cine a condus intervenția pe moment în funcție de procedurile aplicabile în domeniu, date privitoare la pacienți, datele privind persoanele decedate la fața locului. Toate aceste aspecte fac obiectul acestui raport pe care noi l-am pus la dispoziția Corpului de Control la finalul lui ianuarie 2016, la dispoziția celorlalte structuri. Imaginile nu au fost cerute punctual în acea solicitare. Repet, imaginile există acum, n-au fost solicitate în mod punctual.

Legat de Raed Arafat, a spus explicit că nu a știut de acest film?

Nu. De la nivelul IGSU nu a plecat către Raed Arafat asta.

Dvs. erați persoana cu funcția cea mai înaltă care a văzut filmul. Asta să înțelegem?

Vă confirm așa, la nivlul IGSU eu am văzut acele imagini, le-am analizat cu un colectiv de colegi.

Cine a ales ca aceste imagini să nu ajungă la Raed Arafat?

N-a fost o decizie în acest sens.

Nu era normal să furnizați filmul?

Nu știu ce normal sau nu, filmul este în formă originală acum. N-a fost o decizie. În ceea ce mă priveste, eu am solicitat de la IGSU imaginile, eu le-am analizat împreună cu colegii mei, dar n-am interzis să le difuzeze. Patru-cinci oameni au văzut imaginile.

Știre în curs de actualizare.