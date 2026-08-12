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Video Noi informații despre accidentul mortal din centrul Brașovului. Șoferul ar fi suferit o criză de epilepsie la volan

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Foto: Captură video Digi24
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Șoferul care a lovit trei pietoni în centrul istoric al Brașovului ar fi suferit o criză de epilepsie la volan, potrivit unor surse Digi24. Două dintre victime au murit, iar a treia a fost grav rănită.

Accidentul s-a produs marți seară, în jurul orei 21:00, pe strada Mureșenilor din municipiul Brașov. Șoferul în vârstă de 50 de ani ar fi pierdut controlul mașinii în apropierea unui sens giratoriu.

Autoturismul a urcat pe spațiul verde al sensului giratoriu, după care a ajuns pe trotuar și i-a lovit în plin pe cei trei pietoni.

Momentul impactului a fost surprins de camerele de supraveghere. În imagini se vede cum mașina urcă în viteză pe trotuar.

Cei trei pietoni loviți erau doi turiști din Germania și un bărbat din Piatra Neamț.

La spital a ajuns și șoferul care a provocat accidentul.

Potrivit unor surse Digi24, șoferul ar fi suferit o criză de epilepsie la volan. Polițiștii luaseră deja în calcul o posibilă cauză medicală și continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs accidentul.

Bărbatul a fost testat atât pentru consumul de alcool, cât și pentru droguri, iar rezultatele au fost negative. Traficul în zonă a fost blocat timp de mai multe ore.

Editor : Ș.A.

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