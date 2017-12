Noi informații despre mistrețul radioactiv găsit în România. Ce spune DSVSA

Nu există niciun pericol pentru populaţie în urma identificării unui porc mistreţ contaminat radioactiv cu Cesiu-134 şi Cesiu-137, acesta fiind primul caz de depăşire a limitei maxime admise la acest parametru la nivelul judeţului Suceava, a declarat pentru Agerpres directorul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Suceava, medicul veterinar Ioan Corduneanu.





„Noi efectuăm analize privind radioactivitatea în mod curent, potrivit programului strategic, atât la alimente cât şi la furaje, fructe de pădure, cât şi pe probele recoltate de la porci mistreţi vânaţi. Aceste analize se fac aleatoriu la porcii mistreţi vânaţi, iar în acest caz, în urma efectuării analizei privind radioactivitatea, s-a constatat o uşoară creştere a cantităţii de Cesiu găsită în carcasa de porc faţă de limita maximă admisă de 600 de Becquereli, rezultând 666 de Becquereli. Conform regulamentului european 733 din 2008, dacă limita este depăşită, produsele se dirijează către distrugere şi incinerare. Ceea ce s-a şi întâmplat şi în această situaţie", a spus Corduneanu.



Acesta a precizat că împreună cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor s-a întocmit un program de supraveghere, iar pentru următorii 100 de porci mistreţi împuşcaţi în zona respectivă, din 10 în 10 porci mistreţi se vor mai efectua analize privind radioactivitatea.



„Pe următorii 100 de porci care se vor împuşca, din 10 în 10, vrem să mai facem câte o probă prin eşantionare, deşi până acum nu am avut niciodată nimic. Singura explicaţie este că porcul mănâncă rădăcinoase, rădăcini de copaci, iar în aceste rădăcini se pot cumula cantităţi mai mari de elemente radioactive. Este posibil să fi fost o cantitate mare de Cesiu în zona unde s-a alimentat porcul sau mai există ipoteză, ca porcul să vină din Ucraina. Dar toate acestea sunt ca supoziţii. Singura recomandare pe care o fac este ca lumea să nu intre în panică pentru că nu are nicio motivaţie. Este o situaţie unică până la ora actuală, cred că nici la nivel de autoritate nu s-a mai înâmplat, deşi eu vorbesc despre judeţul Suceava. Vom monitoriza situaţia şi în funcţie de ce vom găsi, pe programul stabilit, o să vedem ce măsuri vom lua şi vom informa corect populaţia. Deocamdată nu am găsit nimic nici în furaje, în fructe de pădure, orice face parte din furajarea lui", a spus Corduneanu.



Acesta susţine că toţi porcii care vin de pe fondurile de vânătoare se examinează obligatoriu, conform legislaţiei, pentru PPA (peste porcină africană), trichineloză şi în anumite etape pentru radioactivitate, microbiologie, reziduuri.



Un mistreţ împuşcat pe un fond de vânătoare aflat la 10 kilometri de frontiera cu Ucraina, gestionat de Direcţia Silvică Suceava, a fost identificat cu depăşiri ale nivelului de contaminare radioactivă cu Cesiu-137 şi Cesiu-134, a anunţat, joi, directorul general al Regiei Naţionale a Pădurilor (RNP) - Romsilva, Ciprian Pahonţu.



„Pe raza Direcţiei Silvice Suceava s-a identificat un mistreţ, iar carnea care a fost dusă la analize a ieşit cu depăşiri ale nivelului de contaminare radioactivă. Este o noutate pentru noi. Mistreţul a fost recoltat pe un fond de vânătoare, 17 Botuş, gestionat de Ocolul Silvic Breaza, care se află la 10 kilometri de frontiera cu Ucraina. Acest lucru ne alarmează foarte tare şi împreună cu ANSVSA şi Garda de Mediu şi toate organele abilitate vom lua toate măsurile de rigoare în perioada următoare. Noi am primit abia dimineaţă raportul şi este vorba de o contaminare radioactivă cu Cesiu-134 şi Cesiu-137. Mistreţul a fost împuşcat pe un fond de vânătoare şi conform reglementărilor în vigoare trebuie să facem analize pe carnea de vânat. Vom lua măsuri suplimentare de analiză şi supraveghere", a precizat Pahonţu.



Şeful Romsilva a precizat că din cunoştinţele sale este prima dată când silviculturii s-au întâlnit cu o asemenea situaţie.



Contaminare radioactivă este de tipul celei de la Cernobîl.



Potrivit datelor ANSVSA, în anul 2016, au fost realizate 7.381 de determinări de laborator pentru decelarea prezenţei sau a nivelului de contaminanţi (pesticide, micotoxine, metale grele), din care 1.384 de probe din produse alimentare au fost analizate pentru determinarea reziduurilor de metale grele şi 2.658 de probe pentru măsurarea nivelului de radioctivitate.



De asemenea, au fost analizate 73 de probe din conserve de peşte, urmărindu-se determinarea următorilor parametri: histamină, plumb, cadmiu, mercur, staniu, precum şi determinarea gradului de contaminare radioactivă cu Cesiu 134 şi Cesiu 137.