Noi informații despre tragedia din 2 Mai. Raportul preliminar obținut de Digi24 arată că Vlad Pascu n-ar fi consumat doar 3 substanțe

Pe litoral nu sunt mai multe controale antidrog în trafic decât înainte de accidentul comis de Vlad Pascu. În Vama Veche, turiștii spun că văd frecvent tineri pe care îi bănuiesc că s-au drogat și se tem că unii dintre ei s-ar putea urca la volan. Un raport preliminar obținut de jurnaliștii Digi24 arată că șoferul de 19 ani care a produs tragedia ar fi consumat mai mult de trei substanțe.

Familia unuia dintre tinerii uciși de Vlad Pascu a publicat o înregistrare care dă fiori. Este înregistrarea făcută de camera pe care Sebi o avea la el în momentul accidentului teribil de la 2 Mai. Aparatul a pornit singur în momentul impactului și a surprins momente de groază.

Un scârțâit de roți este sunetul care le dă fiori tuturor celor care au văzut înregistrarea făcută de camera pe care Sebi o avea la el în momentul accidentului teribil de la 2 Mai. Aparatul a pornit singur în momentul impactului și a surprins momente de groază.

La ieșire spre Vama Veche e o persoană călcată pe stradă. Șoferul a plecat A venit în viteză și a plecat

Câte victime sunt?

Două și...

Tu ai fost lovit? Tu ai fost lovit?

Avem leziune incompatibilă cu viața, ai auzit?

Acestea sunt singurele pasaje care pot să fie difuzate, dintr-o înregistrare de 32 de minute, filmată imediat după impact. Jumătate de oră de durere și neputință. Ca o ironie a sorții, tocmai camera pe care Sebi, băiatul ucis, o avea în borsetă a făcut această înregistrare. Dispozitivul are o funcție care pornește filmarea atunci când simte mișcare. Înregistrarea pornește cu un scârțâit de roți. Era șoferul drogat care fugea după accident.

Mihai Drăgan, unchiul lui Sebi: Cred că greșelile au fost făcute înainte, cred că înregistrarea arată momentul filmului de acolo. Aștept concluziile finale ale Corpului de Control al ministrului de Interne și sunt convins că lucrurile nu vor rămâne așa pentru că nu au cum.

După o săptămână însă, nimic nu s-a schimbat în Poliția Română. Mai marii de la București nu au găsit niciun responsabil, iar singurii polițiști care și-au pierdut funcțiile au făcut-o pentru că așa și-au dorit ei.

Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, a declarat la Digi24: "Nu au fost demiteri. Au fost eliberări de funcție la cerere. Persoanele au cerut eliberarea din funcție. E altceva decât demisie."

Săptămâna viitoare, Corpul de Control al ministrului va publica raportul după verificările de la Constanța. Mai mulți polițiști ar putea fi schimbați din funcție.

"Și dacă în urma acestui control ajungem la concluzia că există responsabilitate și la nivelul șefului de inspectorat, nu o să am nicio ezitare să iau o decizie. Dar trebuie să o fac profesionist. De fiecare dată în astfel de situații, lucrurile se opresc la a investiga și a pedepsi. Eu cred că trebuie să facem mai mult decât atât. Astăzi am semnat un ordin prin care am constituit o echipă care să analizeze vulnerabilitățile sistemice. Nu doar responsabilități individuale, ci și lanțul cauzal, ce anume a condus la această situație. Și să facem o listă cu astfel de vulnerabilități, care presupun soluții fie în legislație, fie în actul managerial. Dați-mi voie să fiu pe de-a întregul responsabil și să nu joc politic acest subiect", a mai spus ministrul. "Dacă eu paralizez acest sistem prin măsuri strict emoționale, unele poate întemeiate, dar altele nefundamentate, grăbindu-mă și făcând un act ministerial neprofesionist, s-ar putea abia atunci să condamn alte vieți la dispariție, pentru că paralizez un sistem și dau un mesaj greșit. Eu vreau să transmit sistemului următorul lucru: Cine își face treaba, i se recunoaște treaba, cine nu – când greșește este investigat procedural și sancționat. Ăsta este rolul meu ca ministru", a conchis el.

