Apar noi informații în cazul tentativei de sabotaj de la platforma industrială a fabricii de armament Carfil din Brașov. Sabotorii ar fi venit înainte cu câteva zile în zonă pentru a supraveghea activitatea și pentru a se decide asupra momentului atacului. Planul ar fi fost pus la punct de mai multă vreme, au afirmat surse Digi24. Între timp, România a cerut extrădarea suspecților, însă va fi o procedură de durată.

Unul dintre sabotori a fost audiat în instanță de către un judecător din Germania. Deși nu a dorit să dea declarații, acesta a susținut că nu este de acord să fie trimis în România, astfel nu poate fi pusă în aplicare procedura simplificată.

Urmează să fie audiat și celălalt suspect, însă situația ar putea să fie similară, afirmă surse Digi24. Autoritățile se așteaptă la un proces de extrădare care ar putea dura câteva luni.

De asemenea, cel de-al treilea suspect urmează să fie audiat în Polonia.

Serviciul Român de Informații a identificat o rețea de sabotaj coordonată direct de către serviciile secrete ale Federației Ruse, care a încercat să incendieze în septembrie fabrica de armament Carfil din România. Trei cetățeni străini, un ucrainean și doi bieloruși, sunt cercetați de DIICOT într-un dosar privind infracțiunea de tentativă la acte de diversiune. Doi suspecți au fost arestați în Germania, unde plănuiau alte fapte similare, iar al treilea a fost localizat luni în Polonia.

Prejudiciul produs platformei industriale din Brașov a fost estimat la jumătate de milion de euro. Incendiul a distrus o hală în care funcționau mai multe societăți, lipită de sediul fabricii de armament Carfil, care produce diverse tipuri de muniție, dar și drone militare.

Cercetările au scos la iveală faptul că atacatorii au venit cu câteva zile înainte în Brașov, s-au cazat și au supravegheat fabrica și platforma industrială pentru a pune la punct în detaliu ziua și ora atacului. Planul ar fi fost conceput în urmă cu mai mult timp și coordonat de ruși.

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Editor : A.M.G.