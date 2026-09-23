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Video Noi informații în cazul tinerei care a fost găsită moartă într-o valiză pe râul Olt. Iubitul ei este căutat de polițiști

Data actualizării: Data publicării:
crima
Foto cu caracter ilustrativ: Captură Digi24
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Tânăra găsită moartă într-o valiză care plutea pe râul Olt a fost identificată. Potrivit surselor Digi24, victima avea 21 de ani și locuia împreună cu iubitul ei în orașul Horezu, județul Vâlcea. Bărbatul este căutat în prezent de polițiști.

Tânăra ar fi originară din orașul Filiași, județul Dolj, iar în ultima perioadă ar fi locuit fără forme legale în județul Vâlcea, împreună cu iubitul ei.

Bărbatul este în prezent de negăsit, iar oamenii legii îl caută.

Valiza în care se afla trupul tinerei a fost observată plutind în apele râului Olt, în zona barajului de la Ionești, din județul Vâlcea.

Geamantanul era întredeschis și a fost observat de mai mulți pescari, care l-au adus la mal. Când și-au dat seama că în interior se afla un cadavru, aceștia au sunat la 112.

Inițial, la fața locului a ajuns un echipaj de ambulanță, iar ulterior au intervenit polițiștii și criminaliștii.

Victima era complet dezbrăcată și prezenta mai multe vânătăi pe corp, în special la nivelul feței.

Potrivit reprezentanților Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, trupul nu s-ar fi aflat de mult timp în apă, întrucât nu era într-o stare avansată de degradare în momentul în care a fost descoperit.

Necropsia urmează să stabilească cu exactitate cauza morții tinerei.

Editor : Ș.A.

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