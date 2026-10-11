Noi intervenții pentru stingerea incendiilor din Parcul Național Domogled. Peste 1.000 de hectare sunt afectate

Zeci de pompieri au intervenit din nou, duminică, pentru stingerea unor incendii de vegetație uscată care ard de mai mult timp, în Parcul Național Domogled-Valea Cernei și în zona stațiunii Băile Olănești, din județul Vâlcea.

În județul Caraș-Severin, 89 de pompieri și angajați ai altor instituții responsabile au intervenit, duminică, pentru stingerea incendiilor de vegetație uscată și fond forestier din Parcul Național Domogled-Valea Cernei și din zona Topleț. La intervenție au fost folosite 22 de mijloace tehnice și două elicoptere Black Hawk.

„Intervenția s-a desfășurat în condiții dificile, generate de relieful accidentat, accesul limitat al echipelor terestre și condițiile meteorologice existente. Pe parcursul zilei, elicopterele au realizat cinci misiuni de transport al personalului spre locul intervenției și 17 aruncări cu apă asupra focarelor ce ardeau mocnit”, transmit oficialii ISU Caraș-Severin, citați de News.ro.

Comparativ cu ziua de sâmbătă, în Parcul Domogled, focarele nu au evoluat semnificativ, astfel încât în niciun loc nu a fost depășită linia de protecție realizată în ziua anterioară.

Suprafața afectată de incendiu este de aproximativ 1.207 hectare în zona Băile Herculane și de 907 hectare pe teritoriul județului Caraș-Severin, în zona Topleț.

„Condițiile meteo favorabile și precipitațiile înregistrate au contribuit la răcirea zonei de intervenție și lichidarea focarelor de mici dimensiuni existente în arealul afectat de incendiu”, precizează oficialii ISU.

Acțiunea va fi reluată luni.

Care este situația la Băile Olănești

La Băile Olănești, în județul Vâlcea, pompierii au intervenit din nou, duminică, pentru stingerea unui incendiu de vegetație care arde de 17 zile. Bilanțul făcut public duminică seară de oficialii ISU Vâlcea arată că suprafața afectată de flăcări rămâne neschimbată, fiind vorba despre aproximativ 34 de hectare.

Duminică, salvatorii au constatat că nu se mai observă emisii de fum în zona afectată de incendiu, forțele de intervenție retrăgându-se la bază după ce au acționat timp de mai multe ore.

Acțiunile de verificare a zonei afectate și, eventual, de stingere a focarelor care s-ar reaprinde peste noapte vor fi reluate luni dimineață.

Pompierii din Vâlcea au intervenit duminică și în zona localității Câineni, unde un incendiu de vegetație arde de mai multe zile. O recunoaștere făcută cu drona în cursul zilei de duminică arată că nu se mai observă focare active.

Editor : C.S.