Video Noi majorări la pompă: benzinăriile au crescut brusc prețul carburanților, după două săptămâni de scăderi constante. Care sunt tarifele

După două săptămâni de ieftiniri consecutive, prețurile carburanților au schimbat brusc direcția. În mai puțin de 24 de ore, benzinăriile au operat două majorări succesive, care au dus motorina spre 8,80 lei/litru și benzina peste 8,60 lei. Creșterea cotațiilor petrolului pe bursele internaționale alimentează temerile că scumpirile nu se vor opri prea curând, anunță Digi24.

Prima majorare a carburanților a fost operată joi, în jurul orelor prânzului, când prețurile au crescut cu aproximativ 0,20 lei pe litru, atât pentru benzină, cât și pentru motorină.

Tendința de scumpire nu s-a oprit însă aici. Pe parcursul nopții, prețurile au fost ajustate din nou, de această dată cu 0,25 lei pe litru pentru motorină și 0,35 lei pe litru pentru benzină. În prezent, în majoritatea stațiilor, un litru de motorină a ajuns la aproximativ 8,80 lei, iar benzina depășește ușor pragul de 8,60 lei pe litru.

Specialiștii din domeniu urmăresc cu atenție evoluția pieței internaționale a petrolului, considerată principalul factor care influențează prețurile de la pompă. Dacă săptămâna trecută un baril de petrol era cotat la aproximativ 95 de dolari, în prezent prețul a depășit 100 de dolari pe baril, iar tendința de creștere s-a menținut în ultimele zile, anunță Digi24.

Această evoluție ridică tot mai multe semne de întrebare privind nivelul la care se vor stabiliza prețurile carburanților. Experții avertizează că, în lipsa unei corecții pe piața petrolului sau a unor măsuri interne, există riscul ca prețurile la pompă să continue să crească, apropiindu-se de pragul psihologic de 9 lei pe litru.

Pentru șoferi și companii de transport, aceste scumpiri succesive se traduc direct în costuri mai mari, care pot genera, în lanț, majorări de prețuri la bunuri și servicii. În perioada următoare, evoluția cotațiilor petrolului și deciziile distribuitorilor vor fi decisive pentru direcția în care vor merge prețurile la pompă.

Sondaj: majoritatea românilor se așteaptă la efecte economice de durată și scumpiri la carburanți din cauza conflictului din Iran

Editor : C.A.

