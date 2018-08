Noi mărturii ale victimelor din Piaţa Victoriei: M-au bătut cu bastoanele ca pe covoare

Apar noi mărturii ale victimelor de vineri seara din Piaţa Victoriei. Oameni care au venit să-şi manifeste nemulţumirile în mod paşnic au primit drept răsplată gaze şi pumni din partea jandarmilor. Cei care au căzut victime oamenilor legii spun că nici măcar nu au avut timp să realizeze ce se întâmplă. Au depus plângere penală împotriva jandarmilor care au împărţit în stânga şi-n dreapta, fără discriminare, gaze, pumni şi picioare.

Alex Zenescu este un alt român care a plecat din Piaţa Victoriei, bătut de jandarmi și expus la gaze. Spune că vrea să uite momentul şi să gândească că totul a fost doar un vis urât.

Alex Zenescu, victimă: Eu am stat până la final acolo, când au început să evacueze piaţa, am stat în mijloc, aveam lacrimi în ochi de la gaze. A venit un tun de apă şi ne-a stropit. După care a început să vină în viteză un cordon de centurioni. Am zis ce fac, e dreptul meu să stau, eram într-o stare confuză şi, când s-au apropiat foarte repede de mine, am decis să fug, m-am împiedicat şi m-au prins. M-au bătut ca pe covoare. M-au lovit cu bastoanele pe tot corpul, după care m-au luat fără voia mea, forţat şi m-au târât în dubă. Apoi m-am dus la un echipaj SMURD, nu mai puteam, îmi curgea din nas. În momentul ăla, am primit îngrijiri, mi-au curăţat ochii, am fost capabil să plec pe picioarele mele.

A apelat şi la ajutorul medicilor de la spital, dar efectele gazelor şi vânătăile de pe corp încă se văd.

Alex Zenescu, victimă: Da, încă am puțin vocea răguşită. Am fost în spital, m-au consultat, se va elibera certificat medico-legal, am depus plângerea, am declarat și acum urmează să se deschidă ancheta.

Alex se numără printre cei aproape 200 de protestatari care au depus plângeri penale la Parchetul Militar. Şi Roxana Bolocan este una dintre persoanele paşnice care au inhalat gaze. Spune că nu a înţeles nici până astăzi acţiunea jandarmilor de vineri seară.

Roxana Bolocan, victimă: Am venit pentru că nu mi s-a părut normal ce s-a întâmplat. Oamenii au venit să-și spună punctul de vedere pașnic, am văzut în jurul meu bătrâni și copii și oameni normali și de pătimit am fost speriată, am inhalat gazele, nu am văzut pe unde am mers, nu puteam respira, am încercat să ne ascundem. Nu am înțeles ce s-a întamplat și de ce și de ce ne-am trezit cu grenadele acelea la câțiva metri distanță de noi. Puteam să fim oricare dintre noi aflați în situația celoe care sunt înăa în spital.

Peste 400 de persoane au fost rănite în urma violenţelor de vineri seară, de la protestul diasporei.

Etichete:

,

,

,

,