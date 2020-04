Noi mărturii din haosul de la Suceava. Pacienți internați la grămadă de opt-zece zile fără să știe care este rezultatul testului făcut

Sunt bolnavi internaţi de 8-10 zile, care nu au primit rezultatul testului făcut la internare. Unora li s-a spus că aceste rezultate nici nu vor mai veni, că trebuie testați din nou.

Pacient: Alaltăieri au spus că ne lasă acasă netestaţi şi că o să ne simţim bine după 14 zile. Ieri au zis că nu va pleca nimeni fără test, fără două teste negative. Azi, da, într-adevăr, a venit medicul şi ne-a consultat şi a zis că: arătaţi bine, sunteţi bine. Acum, da, nu vă putem da drumul acasă pentru că încălcăm legislaţia, trebuie să aşteptăm.

Aşa s-a exprimat. Ne-a luat primul test azi dimineaţă, sperăm. Am întrebat şi eu în cât timp vine, având în vedere că au adus o linie de testare, de la USV (n.red. Universitatea Suceava), au făcut. Dar zice că în trei, patru zile, mai întârzie. Eu ştiu?!

Reporter: Nu v-au mai luat şi săptămâna trecută un test?

Pacient: La internare ne-a luat, dar cine l-a mai văzut pe ăla. Au mai adus vreun rezultat?! Eu cred că le-au pierdut, nici nu se mai ştie de ele.

Reporter: Deci, primele teste s-au pierdut, s-au rătăcit?

Pacient: Bănuiesc, dacă nu au ajuns, vă daţi seama. Sunt 8 zile, doamnă, nu trebuiau să vină ? Că am văzut un articol în ziar că 100 de teste s-au alterat, le-au încurcat. Bănuiesc că am fost şi noi printre alea. Nu ştiu! Și mai ştiu cunoştinţe. O cunoştinţă care tot aşa stă în spital şi tot nu i-a venit rezultatul. Era dinaintea nostră cu trei zile recoltat şi tot nu i-a venit. Dacă ar fi testaţi oamenii ar fi bine. Eu zic că mulţi au venit aici şi, băgaţi într-o oală cu toţii. De exemplu am o doamnă la mine, nu este testată. Noi stăm două şi cu ea trei în cameră. Ea nu este testată, nu i s-a luat deloc test. A venit cu o tuse puternică şi i-a fost rău acasă. Şi automat au adus-o aici. Ea nici măcar nu a fost testată. Spune: eu nu ştiu ce-i cu mine, că am avut sau nu am avut. Nu ştiu.

Reporter: Deci, sunt încă mulţi care nu ştiu, au, nu au!

Reporter: Da, majoritatea cred că de aici, 80%, nu ştiu dacă au avut sau de ce au venit aici.

