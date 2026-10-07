Noi percheziții după violențele de la protestul ciobanilor: 21 de persoane, vizate după agresarea unor jurnaliști și jandarmi

Polițiștii și procurorii fac miercuri 21 de percheziții în București și 11 județe, într-un dosar care vizează violențele de la protestul ciobanilor desfășurat luna trecută în Piața Victoriei. Anchetatorii vizează 21 de persoane suspectate că au agresat jandarmi și jurnaliști și că au provocat distrugeri în timpul manifestației. Până în prezent, în același dosar au fost dispuse 38 de măsuri preventive.

„Astăzi, 7 octombrie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul Grupuri Infracționale Violente și Serviciul de Investigații Criminale Central, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare 21 de mandate de percheziție domiciliară și 21 de mandate de aducere, în municipiul București și în județele Giurgiu, Călărași, Teleorman, Argeș, Brăila, Maramureș, Galați, Sălaj, Mureș, Brașov și Iași”, a anunțat miercuri Poliția Capitalei.

Acțiunea are loc într-un dosar penal în care sunt făcute cercetări pentru instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și lovire sau alte violențe.

Ancheta vizează incidentele produse la protestul din 15 septembrie 2026, desfășurat în Piața Victoriei din București.

„În fapt, la data de 15 septembrie 2026, în contextul protestului desfășurat în Piața Victoriei, o parte dintre participanți ar fi exercitat acte de violență și ar fi proferat amenințări la adresa jandarmilor aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu”, se arată în comunicatul Poliției Capitalei.

Potrivit anchetatorilor, participanții violenți ar fi aruncat în direcția jandarmilor mai multe obiecte, printre care borduri, sticle, garduri metalice și obiecte pirotehnice.

„De asemenea, unii dintre manifestanți ar fi adoptat un comportament fizic agresiv, lovind, cu pumnii, picioarele și obiecte din lemn, respectiv bâte, mai mulți jandarmi. Totodată, unii dintre autori ar fi exercitat acte de violență fizică asupra a două persoane angajate ale unui trust media, aflate la fața locului în exercitarea atribuțiilor de serviciu”, au transmis anchetatorii.

În timpul manifestației, mai mulți protestatari ar fi provocat distrugeri unei autospeciale și altor bunuri aparținând Jandarmeriei.

La percheziții participă polițiști din cadrul inspectoratelor județene de poliție Teleorman, Argeș, Brăila, Maramureș, Galați, Sălaj, Mureș, Brașov și Iași, precum și echipe de intervenție din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului Grupuri Infracționale Violente și Serviciului de Investigații Criminale Central.

Până în prezent, în acest dosar au fost dispuse 38 de măsuri preventive. Astfel, 28 de persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, șase persoane au fost plasate în arest la domiciliu pentru aceeași perioadă, iar alte patru persoane se află sub control judiciar.

Editor : Ș.A.