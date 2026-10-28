Noi probleme raportate printre utilizatorii Revolut, la mai puțin de zece zile de la ultimul episod similar

Mai mulți utilizatori au raportat, miercuri seară, probleme cu aplicația Revolut. Inclusiv fintech-ul britanic arată, pe site-ul propriu, că există probleme în ceea ce privește logarea utilizatorilor.

Utilizatorii care au raportat probleme cu aplicația băncii Revolut arată că au fost delogați și nu li s-a permis să se logheze înapoi.

Potrivit site-ului propriu, există probleme în ceea ce privește logarea utilizatorilor, raportate în jurul orei 17:22.

De asemenea, și pe portalul downdetector au fost înregistrate sute de raportări potrivit cărora există probleme în ceea ce privește accesarea serviciilor Revolut.

Este a doua oară în ultimele 10 zile când Revolut are probleme în ceea ce privește accesul utilizatorilor în aplicație. Ultima dată, compania a subliniat că este vorba despre „o perturbare”.

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Revolut are 5 milioane de clienți în România, fiind a cincea cea mai mare piață din UE pentru aplicația financiară, potrivit datelor transmise de companie.

Editor : M.G.