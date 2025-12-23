Noi reguli pentru lucrătorii străini: angajarea ar putea fi complet digitalizată. Guvernul a pus proiectul în transparență decizională

Guvernul a lansat, marţi, proiectul de ordonanţă de urgenţă privind angajarea lucrătorilor străini, în transparenţă decizională. Potrivit Executivului, proiectul propune un cadru legal, unitar, modern şi digitalizat, care urmăreşte digitalizarea completă a proceselor de angajare a lucrătorilor străini, prin operaţionalizarea platformei oficiale WorkinRomania.gov.ro, ca punct unic de interacţiune între angajatori, agenţii de plasare şi autorităţile statului.

Guvernul a supus marţi procedurii de transparenţă decizională proiectul Ordonanţei de urgenţă privind înregistrarea şi obligaţiile angajatorilor străini, autorizarea şi funcţionarea agenţiilor de plasare a străinilor pe piaţa muncii din România, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, împreună cu Nota de fundamentare aferentă.

Iniţiativa legislativă răspunde unei realităţi economice şi sociale majore: deficitul accentuat de forţă de muncă din mai multe sectoare ale economiei româneşti, concomitent cu necesitatea consolidării mecanismelor de protecţie a lucrătorilor străini, a prevenirii exploatării prin muncă şi a combaterii migraţiei ilegale.

Potrivit Executivului, proiectul propune un cadru legal unitar, modern şi digitalizat, care urmăreşte digitalizarea completă a proceselor de angajare a lucrătorilor străini, prin operaţionalizarea platformei oficiale WorkinRomania.gov.ro, ca punct unic de interacţiune între angajatori, agenţii de plasare şi autorităţile statului, dar şi introducerea cererii unice, care simplifică şi eficientizează procedurile administrative necesare angajării lucrătorilor străini.

Proiectul mai prevede înregistrarea obligatorie a angajatorilor care doresc să încadreze în muncă cetăţeni din state terţe, într-un registru oficial, reglementarea clară a activităţii agenţiilor de plasare, printr-un mecanism de autorizare bazat pe criterii obiective de eligibilitate, reputaţie profesională şi capacitate financiară dar şi introducerea Listei ocupaţiilor deficitare, aprobată prin hotărâre a Guvernului şi actualizată periodic, ca instrument transparent de corelare a admisiei lucrătorilor străini cu nevoile reale ale pieţei muncii din România, diferenţierea clară a vizelor de muncă, în funcţie de tipul de lucrător şi alinierea legislaţiei naţionale la standardele europene şi internaţionale în materie de migraţie, respectarea drepturilor fundamentale ale lucrătorilor şi combaterea traficului de persoane.

„Prin aceste măsuri, proiectul urmăreşte să creeze un echilibru real între nevoile legitime ale angajatorilor, buna funcţionare a pieţei muncii şi protejarea lucrătorilor”, se arată în comunicat.

Guvernul României încurajează angajatorii, agenţiile de plasare a forţei de muncă, organizaţiile sindicale şi patronale, organizaţiile neguvernamentale, precum şi societatea civilă, să analizeze proiectul de act normativ şi să transmită observaţii, propuneri sau recomandări în cadrul procedurii de transparenţă decizională.

„Contribuţiile tuturor actorilor interesaţi sunt esenţiale pentru a asigura un cadru legislativ echitabil, eficient şi adaptat realităţilor pieţei muncii, care să susţină dezvoltarea economică a României şi să consolideze protecţia persoanelor implicate în procesele de migraţie în scop de muncă”, arată Guvernul.

Proiectul de act normativ şi Nota de fundamentare sunt disponibile pe pagina Cancelariei Prim-ministrului.

