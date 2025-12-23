Live TV

Noi reguli pentru lucrătorii străini: angajarea ar putea fi complet digitalizată. Guvernul a pus proiectul în transparență decizională

Data actualizării: Data publicării:
livrator pe bicicletă
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Guvernul a lansat, marţi, proiectul de ordonanţă de urgenţă privind angajarea lucrătorilor străini, în transparenţă decizională. Potrivit Executivului, proiectul propune un cadru legal, unitar, modern şi digitalizat, care urmăreşte digitalizarea completă a proceselor de angajare a lucrătorilor străini, prin operaţionalizarea platformei oficiale WorkinRomania.gov.ro, ca punct unic de interacţiune între angajatori, agenţii de plasare şi autorităţile statului.

Guvernul a supus marţi procedurii de transparenţă decizională proiectul Ordonanţei de urgenţă privind înregistrarea şi obligaţiile angajatorilor străini, autorizarea şi funcţionarea agenţiilor de plasare a străinilor pe piaţa muncii din România, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, împreună cu Nota de fundamentare aferentă.

Iniţiativa legislativă răspunde unei realităţi economice şi sociale majore: deficitul accentuat de forţă de muncă din mai multe sectoare ale economiei româneşti, concomitent cu necesitatea consolidării mecanismelor de protecţie a lucrătorilor străini, a prevenirii exploatării prin muncă şi a combaterii migraţiei ilegale.

Potrivit Executivului, proiectul propune un cadru legal unitar, modern şi digitalizat, care urmăreşte digitalizarea completă a proceselor de angajare a lucrătorilor străini, prin operaţionalizarea platformei oficiale WorkinRomania.gov.ro, ca punct unic de interacţiune între angajatori, agenţii de plasare şi autorităţile statului, dar şi introducerea cererii unice, care simplifică şi eficientizează procedurile administrative necesare angajării lucrătorilor străini.

Proiectul mai prevede înregistrarea obligatorie a angajatorilor care doresc să încadreze în muncă cetăţeni din state terţe, într-un registru oficial, reglementarea clară a activităţii agenţiilor de plasare, printr-un mecanism de autorizare bazat pe criterii obiective de eligibilitate, reputaţie profesională şi capacitate financiară dar şi introducerea Listei ocupaţiilor deficitare, aprobată prin hotărâre a Guvernului şi actualizată periodic, ca instrument transparent de corelare a admisiei lucrătorilor străini cu nevoile reale ale pieţei muncii din România, diferenţierea clară a vizelor de muncă, în funcţie de tipul de lucrător şi alinierea legislaţiei naţionale la standardele europene şi internaţionale în materie de migraţie, respectarea drepturilor fundamentale ale lucrătorilor şi combaterea traficului de persoane.

„Prin aceste măsuri, proiectul urmăreşte să creeze un echilibru real între nevoile legitime ale angajatorilor, buna funcţionare a pieţei muncii şi protejarea lucrătorilor”, se arată în comunicat.

Guvernul României încurajează angajatorii, agenţiile de plasare a forţei de muncă, organizaţiile sindicale şi patronale, organizaţiile neguvernamentale, precum şi societatea civilă, să analizeze proiectul de act normativ şi să transmită observaţii, propuneri sau recomandări în cadrul procedurii de transparenţă decizională.

„Contribuţiile tuturor actorilor interesaţi sunt esenţiale pentru a asigura un cadru legislativ echitabil, eficient şi adaptat realităţilor pieţei muncii, care să susţină dezvoltarea economică a României şi să consolideze protecţia persoanelor implicate în procesele de migraţie în scop de muncă”, arată Guvernul.

Proiectul de act normativ şi Nota de fundamentare sunt disponibile pe pagina Cancelariei Prim-ministrului. 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Meeting of the Patriots for Europe group before the European Council
1
Viktor Orban: Căderea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria. Trebuie să prevenim...
Varșovia
2
Varșovia devine primul oraș din lume acoperit în totalitate de un sistem integrat de...
profimedia-1030135055
3
După negocierile cu SUA de la Miami, Zelenski vrea să se consulte și cu aliaţii europeni...
cartier blocuri
4
România este țara din UE cu cei mai mulți oameni care trăiesc în locuințe...
daniel david 2
5
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației: „Motivația retragerii...
La 36 de ani de la Revoluție, s-a aflat totul: ce a cerut Valentin Ceaușescu și cine l-a ajutat cu bani
Digi Sport
La 36 de ani de la Revoluție, s-a aflat totul: ce a cerut Valentin Ceaușescu și cine l-a ajutat cu bani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Marilen pirtea
Marilen Pirtea: „Premierul Bolojan mi-a propus să preiau Ministerul Educației. Voi reflecta”
2025-06-20-1
Ora 15:00. Noii miniştri ai Apărării şi Economiei depun jurământul la Palatul Cotroceni. Ce se întâmplă cu Ministerul Educației
pension
Legea pensiilor private a trecut de votul final al Parlamentului. Bolnavii de cancer nu vor mai putea retrage banii integral
unitate de primiri urgente
Mesaj dur al medicilor, după ce creșterea tarifului per serviciu medical a fost amânată: „Vom fi obligați să lăsăm parafa jos”
bani-lei-1536x866
„Ordonanța Trenuleț”, în linie dreaptă: ce se întâmplă cu salariile bugetarilor și cu ajutorul pentru plata facturilor la energie
Recomandările redacţiei
accident autostrada noua
Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la...
gari kasparov sustine un discurs
Justiţia rusă ordonă arestarea în lipsă a disidentului Gari Kasparov...
om in vant si ninsoare
Vremea rea cuprinde România: cod galben de viscol în jumătate de...
BUCURESTI - SENAT - VOT MOTIUNE SIMPLA - 15 SEP 2025
Senatul a aprobat bugetul pe 2026: Reducere cu 9 milioane lei la...
Ultimele știri
Cum poate fi suspendat președintele Nicușor Dan? Opoziția strânge semnături: „Ne e greu, având în vedere ruptura din SOS și POT”
Avertismentul lui Mark Rutte: Securitatea Europei depinde de forţa Ucrainei. „Dacă facem două lucruri, Putin nu va încerca niciodată”
Un tribunal italian a permis unui adolescent de 13 ani să-și schimbe sexul: mediile catolice au reacționat criticând dur decizia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Gestul reginei Elisabeta a II-a care l-a înfuriat pe Harry, în 2019. Scriitoare: „William a știut că-i va...
Cancan
Ce boli avea Mălina Guler? Diagnosticele care i-au mâncat viața
Fanatik.ro
Finul polițist al lui Ilie Bolojan, cercetat penal pentru trafic internațional de droguri, spune că nu există...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Ştefan Baiaram visează la mutarea carierei în vară: “Îmi doresc un trofeu cu Universitatea Craiova şi un...
Adevărul
Țara considerată „veriga cea mai slabă” a Europei în fața Rusiei lui Putin
Playtech
Percheziții la locuința Rodicăi Stănoiu, la câteva zile după a doua înmormântare. Ce caută anchetatorii
Digi FM
Laura Cosoi, soțul și cele patru fiice, vacanță de o lună în Thailanda: "Trăim simplu. Ne trezim fără alarmă...
Digi Sport
Aproape l-a desfigurat pe Andrew Tate și apoi i-a lăsat "mască" pe toți: ce cuvinte a rostit
Pro FM
Anna Kournikova și Enrique Iglesias anunță venirea pe lume al celui de-al patrulea copil. Fanii: „Cel mai...
Film Now
Ce încasări a înregistrat „Avatar: Fire and Ash” în weekendul de debut. Scădere semnificativă față de...
Adevarul
Cine este amanta secretă a Patriarhului Kiril al Rusiei. Îl însoțește în călătoriile externe și deține averea...
Newsweek
Pensiile militare, de urmaș și invaliditate nu cresc în 2026. Guvernul, anunț despre pensiile limită de vârstă
Digi FM
Andreea Marin, bilanț la împlinirea a 51 de ani: "În ultimul deceniu, acesta a fost cel mai greu an al meu"
Digi World
Șase lucruri prin care trece o persoană aflată pe patul de moarte, cu puțin înainte să se stingă. O asistentă...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Macaulay Culkin are doi copii adorabili care îi seamănă foarte bine. Cum arată băieții actorului
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...