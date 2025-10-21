Live TV

Noi reguli pentru permisele de conducere, aprobate de Parlamentul European. Ce trebuie să știe toți șoferii din UE

Data actualizării: Data publicării:
volan si mainile unui sofer
Credit foto: Guliver/Getty Images

Parlamentul European a adoptat, marți, o revizuire a normelor Uniunii Europene privind permisele de conducere, în scopul creșterii siguranței rutiere și reducerii numărului de accidente, care provoacă anual aproape 20.000 de decese în UE. Noile reguli introduc măsuri pentru șoferii începători, dar și pentru cei profesioniști, și o tranziție către permisele de conducere digitale. 

Printre principalele noutăți se numără instituirea unei perioade de probă de cel puțin doi ani pentru șoferii fără experiență. În această perioadă, aceștia vor fi supuși unor reguli mai stricte privind alcoolul, centura de siguranță și sistemele de protecție pentru copii, potrivit unui comunicat transmis de Parlamentul European. 

De asemenea, tinerii de 17 ani vor putea obține permisul de conducere, dar vor putea conduce doar însoțiți de un șofer experimentat până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Noile norme prevăd și introducerea permisului digital, care va putea fi accesat direct pe telefonul mobil, dar șoferii vor păstra dreptul de a solicita și versiunea fizică.

Examenele pentru obținerea permisului vor pune un accent mai mare pe conștientizarea riscurilor legate de pietoni, copii, bicicliști și alți participanți vulnerabili la trafic, precum și pe folosirea corectă a sistemelor de asistență la condus.

Valabilitatea permiselor pentru autoturisme va fi de 15 ani, iar pentru camioane și autobuze de cinci ani, cu posibilitatea de reducere a perioadei în anumite cazuri.

Șoferii vor trebui să treacă prin controale medicale care includ testarea vederii și a sănătății cardiovasculare. În plus, sancțiunile pentru încălcări grave ale regulilor de circulație, cum ar fi conducerea sub influența alcoolului sau implicarea în accidente mortale, vor fi recunoscute și aplicate transfrontalier.

Raportoarea Parlamentului European pentru permisele de conducere, Jutta Paulus, a declarat că noile reguli vor face profesiile din transporturi mai atractive și vor contribui direct la protecția pietonilor și bicicliștilor.

Normele vor intra în vigoare la 20 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al UE, iar statele membre vor avea trei ani pentru a le transpune în legislația națională.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trotineta
1
Trotinetă electrică găsită „parcată” la 40 de metri deasupra solului, pe un pod din...
JD Vance
2
JD Vance, sub tirul artileriei SUA. Un proiectil explodat prematur a avariat mai multe...
ILUSTRATIE_GAZE_44_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Administratoarea blocului din Rahova, audiată de procurori: „Cei de la firmă au rupt...
Hacker
4
Hackerii ruși au intrat în sistemele Royal Air Force și au furat date despre bazele...
intrarea in sala CCR
5
CCR a picat reforma pensiilor magistraților. Cine sunt cei 5 judecători care au votat...
Pentru a treia oară în ISTORIE! 48% dintre nemți au spus "DA"
Digi Sport
Pentru a treia oară în ISTORIE! 48% dintre nemți au spus "DA"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Sediul primăriei Capitalei fotografiat pe 22 august 2022.
Alegeri în București, pe 7 decembrie. PSD a cerut anexă prin care PNL...
cladirea SRI
SRI a dejucat o operațiune de sabotaj în București. Serviciile ruse...
Tánczos Barna
Tanczos Barna: „Nicidecum Bolojan nu trebuie să își dea demisia. Nu...
sigla csm de la intrare in institutie
Prima reacție a Consiliului Superior al Magistraturii, după ce Curtea...
Ultimele știri
Volodimir Zelenski și liderii UE îl susțin pe Donald Trump să utilizeze actuala linie de front drept „bază” pentru negocierile de pace
Rusia îl sfidează pe Donald Trump și anunță că va continua bombardamentele în Ucraina înaintea summitului de la Budapesta
Un sector din București a majorat impozitul pentru mai multe clădiri aflate în paragină cu până la 500%
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
echipe-cautare-cadavre-gaza
UE, ținta unor critici din cauza amânării demersului privind sancțiunile împotriva Israelului: „Vor reveni la tiparele vechi”
View of the unmaneuverable oil tanker "Eventin" (pulled by 2 small ships
UE elaborează norme care să permită statelor membre să rețină navele Rusiei din „flota fantomă”
Kaja Kallas face declaratii
UE respinge propunerea lui Trump ca Ucraina „să fie împărţită”. Kaja Kallas: „Acest lucru este foarte periculos”
ceas-trecere ora iarna
Spania vrea ca UE să renunțe la schimbarea orei de anul viitor. Pedro Sanchez: „Nu mai are sens”
masina electrica la incarcat
Topul orașelor fruntașe la încărcarea mașinilor electrice în stațiile publice. De ce Capitala nu se regăsește în clasament
Partenerii noștri
Pe Roz
O creatoare de conținut a murit după ce a născut acasă. Soțul ei, devastat de durere: „,Cuvintele nu pot...
Cancan
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă...
Fanatik.ro
Dezvăluiri despre scandalul de la finalul derby-ului Dinamo – Rapid! Cine a dat muzica la maximum ca galeria...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
CS Rapid, lider detașat lista „rușinii” din sport publicată de ANAF! Ce echipe mai apar cu datorii uriașe
Adevărul
20 ore în aer. Cum să supraviețuiești celui mai lung zbor nonstop din lume, cu Xiamen Air
Playtech
Când devine casa bun comun al soților, chiar dacă e pe numele unuia singur
Digi FM
Carla Bruni și-a condus soțul la închisoare. Ce și-a pus în bagaje Nicolas Sarkozy
Digi Sport
A făcut-o! După 6 ani de relație, s-a căsătorit cu "cea mai frumoasă femeie de pe planetă". Simona Halep a...
Pro FM
Apple, fiica solistului Coldplay, criticată după prima apariție ca artistă: „Nepotismul a ucis arta, nu a...
Film Now
Cele două filme în care Zac Efron și Nicole Kidman au jucat împreună. Cum a fost relația dintre cei doi pe...
Adevarul
De ce au vrut polonezii să cucerească Moldova. O prietenie cu năbădăi terminată într-o baie de sânge și o...
Newsweek
Ce au muncit pensionarii care vor primi o creștere cu 50% a punctajelor la pensie? Instanța a decis
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Isabella Rossellini își amintește de cei trei ani de mariaj cu Martin Scorsese: “Putea fi foarte furios. Era...
UTV
Paula Seling, recuperare dificilă după accidentul cu trotineta: „O să mai dureze. Mi-am rupt clavicula”