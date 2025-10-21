Noi reguli pentru permisele de conducere, aprobate de Parlamentul European. Ce trebuie să știe toți șoferii din UE

Parlamentul European a adoptat, marți, o revizuire a normelor Uniunii Europene privind permisele de conducere, în scopul creșterii siguranței rutiere și reducerii numărului de accidente, care provoacă anual aproape 20.000 de decese în UE. Noile reguli introduc măsuri pentru șoferii începători, dar și pentru cei profesioniști, și o tranziție către permisele de conducere digitale.

Printre principalele noutăți se numără instituirea unei perioade de probă de cel puțin doi ani pentru șoferii fără experiență. În această perioadă, aceștia vor fi supuși unor reguli mai stricte privind alcoolul, centura de siguranță și sistemele de protecție pentru copii, potrivit unui comunicat transmis de Parlamentul European.

De asemenea, tinerii de 17 ani vor putea obține permisul de conducere, dar vor putea conduce doar însoțiți de un șofer experimentat până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Noile norme prevăd și introducerea permisului digital, care va putea fi accesat direct pe telefonul mobil, dar șoferii vor păstra dreptul de a solicita și versiunea fizică.

Examenele pentru obținerea permisului vor pune un accent mai mare pe conștientizarea riscurilor legate de pietoni, copii, bicicliști și alți participanți vulnerabili la trafic, precum și pe folosirea corectă a sistemelor de asistență la condus.

Valabilitatea permiselor pentru autoturisme va fi de 15 ani, iar pentru camioane și autobuze de cinci ani, cu posibilitatea de reducere a perioadei în anumite cazuri.

Șoferii vor trebui să treacă prin controale medicale care includ testarea vederii și a sănătății cardiovasculare. În plus, sancțiunile pentru încălcări grave ale regulilor de circulație, cum ar fi conducerea sub influența alcoolului sau implicarea în accidente mortale, vor fi recunoscute și aplicate transfrontalier.

Raportoarea Parlamentului European pentru permisele de conducere, Jutta Paulus, a declarat că noile reguli vor face profesiile din transporturi mai atractive și vor contribui direct la protecția pietonilor și bicicliștilor.

Normele vor intra în vigoare la 20 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al UE, iar statele membre vor avea trei ani pentru a le transpune în legislația națională.

Editor : C.S.