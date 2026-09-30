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Noi reguli şi tarife pentru ridicarea maşinilor parcate neregulamentar în Bucureşti. Cât se plăteşte pentru recuperarea unei maşini

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masina ridicata parcare ilegala ID38927-INQUAM-PHOTOS-GEORGE-CALIN
Foto: Inquam Photos / George Călin
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Consiliul General a aprobat, în şedinţa de miercuri, noi reguli şi tarife pentru ridicarea maşinilor parcate neregulamentar în Bucureşti. S-au stabilit zone clare unde va acţiona Primăria Municipiului Bucureşti şi un devor acţiona primmăriile de sector şi, de asemenea, s-a decis că toate sesizările, dispoziţiile de ridicare şi statusul vehiculelor vor fi centralizate într-o platformă digitală unică.

„Consiliul General a aprobat astăzi noul regulament cadru privind ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea vehiculelor staţionate ilegal pe domeniul public”, anunţă, miercuri, Primăria Bucureşti, într-un mesaj pe pagina de Facebook.

Instituţia explică faptul că au fost stabilite zone de acţiune clare.

Primăria Municipiului Bucureşti, prin Politia Locală şi Compania Municipală Parking Bucureşti acţionează direct în Zona Centrală, delimitată de principalele artere ale inelului central. Zonele de interes major — Piaţa Unirii, Piaţa Universităţii, Piaţa Romană, Piaţa Victoriei, Centrul Vechi, Calea Victoriei şi Bulevardul Magheru — sunt incluse integral în aria de acţiune a PMB. Primăriile de Sector (1-6) operează pe reţeaua stradală cuprinsă între limita zonei centrale şi limitele lor administrativ-teritoriale”, anunţă municipalitatea.

Operarea serviciului pentru Zona Centrală este asigurată de Compania Parking prin serviciul RTDE (Ridicare, Transport, Depozitare şi Eliberare), iar maşinile ridicate din centru vor fi depozitate pe teren de peste 25.000 mp din Splaiul Unirii 176.

Serviciul va funcţiona 24/7h, iar locaţia a fost aleasă tocmai pentru proximitatea sa faţă de inelul central de circulaţie, ceea ce duce la costuri mai mici şi un timp minim de transport/tranzit pentru autospecialele de ridicare de la locul intervenţiei din centru până la depozit.

În plus, va exista un Registru Unic şi Dispecerate integrate.

Toate sesizările, dispoziţiile de ridicare şi statusul vehiculelor sunt centralizate într-o platformă digitală unică, la care au acces toate poliţiile locale, gestionată de Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti.

„Dispeceratele Poliţiei Locale a Municipiului Bucureşti şi ale sectoarelor vor funcţiona 24 de ore din 24 şi vor fi interconectate prin intermediul Registrului Unic. Acest lucru înseamnă, de exemplu, că dacă o sesizare pentru vehicule staţionate neregulamentar în Sectorul 5 ajunge la Poliţia Locală Bucureşti sau la Poliţia Locală Sector 4, instituţii care nu acţionează pe zona respectivă, sistemul o redirecţionează automat către sectorul responsabil, în acest caz Poliţia Locală Sector 5, fără ca cetăţeanul să fie retrimis la o altă instituţie”, a explicat Primăria Bucureşti.

În plus, structura de tarifare devine unitară pe tot teritoriul Capitalei, indiferent dacă ridicarea este efectuată de PMB sau de primăriile de sector:

  • Ridicare vehicule mai mici 5 tone – 400 lei
  • Ridicare vehicule mai mari 5 tone – 540 lei
  • Transport vehicule mai mici 5 tone – 300 lei
  • Transport vehicule mai mari 5 tone – 400 lei
  • Depozitare 1-24h + eliberare – 300 lei
  • Depozitare peste 24h – 150 lei/zi
  • Oprirea ridicării (taxa deplasare platforma pana la locul ridicarii + taxa de manipulare) – 400 lei
  • Tarif special de depozitare pentru vehiculele care intra in statutul de vehicul abandonat – 150 lei.

Editor : Liviu Cojan

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