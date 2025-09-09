Live TV

Noi restricţii de trafic pe DN 1, din cauza lucrărilor la metroul „Otopeni”. Care sunt rutele alternative

Foto: Metrorex
Cum va fi deviat traficul

Traficul rutier este restricţionat, începând de marţi seară, pe DN 1, la Otopeni, pentru desfăşurarea lucrărilor la viitoarea staţie de metrou de pe Magistrala 6. Circulaţia se va desfăşura pe două benzi pe fiecare sens, cu repoziţionarea parapetului median. Restricţia este permanentă, până la finalizarea lucrărilor.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că se impun restricţii de circulaţie pe DN 1 - Calea Bucureştilor (zona Otopeni), pentru desfăşurarea lucrărilor la viitoarea staţie de metrou „Otopeni", în cadrul proiectului Magistrala 6 care va asigura legătura directă de la Gara de Nord la Aeroportul Internaţional Otopeni, scrie News.ro.

Restricţia de trafic are caracter permanent, începând de marţi seară, până la finalizarea lucrărilor.

În această perioadă, circulaţia se va desfăşura pe câte două benzi pe fiecare sens, cu repoziţionarea parapetului median.

Cum va fi deviat traficul

O parte a traficului pe direcţia Bucureşti-Ploieşti va fi deviat pe reţeaua stradală a oraşului Otopeni: DN 1 (kilometrul 13 + 750 metri) – strada Polonă – strada Floare de Cais – strada Argeş – strada Traian – strada Oituz – DN 1 (kilometrul 14 + 650 metri).

Circulaţia pietonilor va fi asigurată pe trasee provizorii.

Totodată, accesul auto către strada 23 August din DN 1 va fi restricţionat.

Rutele alternative sunt: spre localitatea Tunari: DN 1 – strada Oituz – strada Floare de Cais – strada 23 August; spre DN 1 din interiorul Otopeniului: strada Floare de Cais – strada Polonă sau strada Traian – strada Oituz/strada Mărăşeşti.

Poliţiştii rutieri le recomandă şoferilor să respecte restricţiile de trafic impuse, să reducă viteza în zona lucrărilor, să se asigure corespunzător înainte de schimbarea benzii, semnalizând din timp această intenţie şi să evite orice manevră riscantă.

