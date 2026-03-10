Benzina și motorina s-au scumpit din nou în România. Prețurile au urcat în noaptea de luni spre marți cu 0,10, chiar 0,15 lei pe litru, fiind a patra scumpire de la începutul războiului din Orientul Mijlociu.

Marți dimineața, un litru de motorină costă în medie 8 lei și peste 0,70 lei, în timp ce un litru de benzină a trecut de pragul de 8,30 lei.

Pe parcursul nopții, prețurile au crescut astfel: pentru un litru de motorină - 0,15 lei, iar pentru benzină - 0,10 lei.

De la începutul războiului din Orientul Mijlociu au avut loc patru creșteri consecutive în cazul motorinei, fiind vorba despre un total de aproape 0,50 lei, în timp ce prețul benzinei a crescut de trei ori cu peste 0,30 lei.

Pe bursa internațională, prețul barilului de petrol a crescut, de la începutul conflictului, de la aproximativ 72 dolari la peste 90 dolari. Astfel, se poate observa faptul că nu este o creștere simetrică la pompele de la noi din țară, ceea ce poate însemna că în viitorul cel mai apropiat ne putem aștepta la un nou val de scumpiri.

Citește și: Prețul record la care ar putea ajunge motorina în România la sfârşitul lunii mai. Cel mai pesimist scenariu, după Dumitru Chisăliță

Editor : C.S.